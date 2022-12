Klamka zapadła. Wiedźmin: Pogromca potworów zniknie ze sklepu

Studio Spokko, odpowiedzialne za grę mobilną Wiedźmin: Pogromca Potworów, zdradziło, jaka przyszłość czeka grę. Okazuje się, że jej żywotność zmierza ku końcowi.

Po wielkim sukcesie, jakim okazała się gra Pokemon GO, pojawiło się wielu naśladowców, lecz żaden nawet nie zbliżył się do poziomu zaprezentowanego przez Niantic. W Polsce również chcieliśmy mieć "własne Pokemon GO", lecz w doskonale nam znanym uniwersum Wiedźmina. Niestety, gra również okazała się być niewypałem i już wkrótce zniknie ze sklepów.

Wiedźmin: Pogromca Potworów zniknie z Google Play i App Store

Spokko, studio odpowiedzialne za grę mobilną Wiedźmin: Pogromca Potworów, w oficjalnym oświadczeniu ogłosiło, jaka przyszłość czeka ich produkcję. Niestety, fani gry mogą czuć niedosyt i być zawiedzeni, gdyż producent kończy dla niej wsparcie.

Pogromca Potworów już 1 lutego zniknie ze sklepów mobilnych App Store i Google Play. Co więcej, 30 czerwca 2023 roku nastąpi całkowite zamknięcie serwerów.

Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy umożliwić Wam stanie się wiedźminami niemalże z krwi i kości. Dzięki wykorzystaniu geolokalizacji i technologii rzeczywistości rozszerzonej mieliście szansę toczyć pojedynki z potworami ze świata Wiedźmina w świecie realnym. To właśnie było powodem, dla którego Pogromca Potworów oferował tak unikalnie wiedźmińskie przeżycia.

- czytamy w oświadczeniu Spokko.

Przypomnijmy, że gra weszła na rynek 21 lipca 2021 roku, zatem zakończy swój żywot nie mając nawet dwóch lat. W tym czasie gracze w sumie zabili ponad 100 milionów potworów.

Źródło zdjęć: Spokko

Źródło tekstu: Spokko