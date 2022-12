Seria Uncharted powstanie od nowa. Stworzy ją inne studio

Seria Uncharted powstanie od nowa. Przygody Nathana Drake'a zostaną zrestartowane i powstaną w nowym studiu.

Uncharted to jedna z najpopularniejszych serii na konsole PlayStation. Jest jednym z kilku diamentów w ofercie Sony, o który Japończycy chcą odpowiednio zadbać. Najnowszym pomysłem jest całkowite zrestartowanie serii. Co może martwić fanów, to fakt, że tytuł zostanie powierzony innym twórcom.

Reboot Uncharted na PlayStation

Nowa odsłona serii Uncharted ma być rebootem. Nie wiemy, co dokładnie ma to oznaczać. W przypadku filmów zazwyczaj wiąże się to z nowymi bohaterami i przygodami, chociaż umieszczonymi w tym samym uniwersum. Trudno jednak oczekiwać, aby PlayStation odważyło się na rezygnację z Nathana Drake'a czy Scully'ego, którzy są przecież twarzą serii Uncharted. To tak, jakby robić Tom Raider bez Lary Croft.

Fanów może martwić fakt, że za grę nie będą odpowiadać oryginalni twórcy Uncharted, czyli studio Naughty Dog. Zamiast tego tytuł ma zostać powierzony innemu studiu, chociaż jeszcze nie znamy jego nazwy. Natomiast "niegrzeczny pies" ma w jakiś sposób asystować i sprawować pieczę nad produkcją, więc może nie ma powodów do aż tak dużych obaw.

Chociaż informacja została potwierdzona przez dwa niezależnie źródła, to i tak należy traktować ją z pewnym dystansem. Nowe Uncharted jest podobno we wczesnej fazie produkcji, więc na oficjalne wieści będziemy musieli jeszcze poczekać.

