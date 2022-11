The Game Awards 2022 - poznaliśmy nominowanych. Dominuje God of War

Geoff Keighley ogłosił listę nominowanych do najbardziej prestiżowych nagród w branży gier, czyli The Game Awards 2022. Zestawienie zdominowało przede wszystkim God of War: Ragnarok.

The Game Awards 2022 to w tym momencie najbardziej prestiżowa nagroda w branży gier. Porównywana jest do Oskarów i nie ma w tym nic zaskakującego, bo ogłoszenie zwycięzców również odbywa się na uroczystej gali. Jednak zanim do tego dojdzie, poznaliśmy nominowanych we wszystkich kategoriach.

Nominowani do The Game Awards 2022

W tym roku zestawienie zostało zdominowane przede wszystkim przez God of War: Ragnarok, które otrzymało aż 10 nominacji. W ogóle mnie to nie dziwi, bo sam dałem produkcji Santa Monica Studio ocenę 10/10 i uważam, że to jedna z najlepszych gier, w jakie miałem okazję grać. Na drugim miejscu znajdują się: faworyt wielu, czyli Elden Ring (7 nominacji) oraz Horizon Forbidden West (również 7 nominacji). Z kolei 6 nominacjami może pochwalić się Stray.

Pełna lista nominowanych gier do The Game Awards 2022 wygląda następująco:

Gra Roku (Game of the Year):

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicles 3

Kierunek gry (Game Direction):

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Immortality

Stray

Najlepsza narracja (Best Narrative):

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Immortality

Najlepszy kierunek artystyczny (Best Art Direction):

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Scorn

Stray

Najlepsza ocena i muzyka (Best Score and Music):

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarok

Metal: Hellsinger

Xenoblade Chronicles 3

Najlepsze audio (Best Audio Design):

Call of Duty: Modern Warfare 2

Elden Ring

God of War Ragnarok

Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West

Najlepszy występ (Best Performance):

Ashly Burch in Horizon Forbidden West

Charlotte McBurney in A Plague Tale: Requiem

Christopher Judge in God of War Ragnarok

Manon Gage in Immortality

Sunny Soljic in God of War Ragnarok

Gra, która na impakt (Games for Impact):

A Memoir Blue

As Dusk Falls

Citizen Sleeper

Endling: Extinction is Forever

Hindsight

I Was a Teenage Exocolonist

Najlepsza trwająca gra (Best Ongoing):

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Najlepsza gra indie (Best Indie):

Cult of the Lamb

Neon White

Sifu

Stray

Tunic

Najlepszy debiut indie (Best Debut Indie):

Neon White

Norco

Stray

Tunic

Vampire Survivors

Najlepsze wsparcie społeczności (Best Community Support):

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

No Man's Sky

Innowacja i dostępność (Innovation in Accessibility):

As Dusk Falls

God of War Ragnarok

Return to Monkey Island

The Last of Us Part I

The Quarry

Najlepsza gra VR (Best VR):

After the Fall

Along Us VR

Bonelab

Moss: Book II

Red Matter 2

Najlepsza gra akcji (Best Action Game):

Bayonetta 3

Call of Duty: Modern Warfare II

Neon White

Sifu

TMNT: Shredder's Revenge

Najlepsza gra przygodowa (Best Action-Adventure):

A Plague Tale: Requiem

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

Stray

Tunic

Najlepsza gra RPG (Best RPG):

Elden Ring

Live A Live

Pokemon Legends: Arceus

Triangle Strategy

Xenoblade Chronicles 3

Najlepsza bijatyka (Best Fighting):

DNF Duel

Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle R

The King of Fighters XV

Multiversus

Sifu

Najlepszy symulator lub strategia (Best Sim or Strategy):

Dune: Spice Wars

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Total War: Warhammer III

Two Point Campus

Victoria 3

Najlepsza gra rodzinna (Best Family):

Kirby and the Forgotten Land

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Nintendo Switch Sports

Splatoon 3

Najlepsza gra sportowa lub wyścigowa (Best Sports or Racing):

F1 22

FIFA 23

NBA 2K23

Gran Turismo 7

OlliOlli World

Najlepsza gra multiplayer (Best Mutliplayer):

Call of Duty: Modern Warfare II

MultiVersus

Overwatch 2

Splatoon 3

TMNT: Shredder's Revenge

Najlepsza adaptacja (Best Adaptation):

Arcane: League of Legends

Cyberpunk 2077: Edgerunners

The Cuphead Show

Sonic the Hedgehog 2

Uncharted

Najbardziej wyczekiwana gra (Most Anticipated Game):

Final Fantasy XVI

Hogwarts Legacy

Resident Evil 4

Starfield

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Game Awards 2022 odbędzie się 8 grudnia. W trakcie wydarzenia poznamy nie tylko zwycięzców we wszystkich kategoriach, ale też zobaczymy nowe zapowiedzi i trailery.

