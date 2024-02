Stellar Blade z datą premiery. Posiadacze PS5 nie będą musieli długo czekać

Sony oficjalnie ogłosiło datę premiery gry, która została pokazana na State of Play. Nie będziemy musieli długo czekać.

Stellar Blade może być jedną z najgłośniejszych premier na PlayStation 5 tego roku. Za jego produkcję odpowiedzialne jest południowokoreańskie studio Shift Up, dla którego będzie to pierwsza tak rozbudowana gra. Fragmenty z rozgrywki mogliśmy zobaczyć podczas konferencji State of Play. Teraz Sony zdradziło, kiedy gra ukaże się nie ich konsoli. Stellar Blade zadebiutuje 26 kwietnia, z kolei przedsprzedaż wystartowała już 7 lutego.

Stellar Blade — nowy hit na PS5?

Stellar Blade to historia podróży Eve, wojowniczki, która opuszcza kosmiczną kolonię, aby pokonać Naytibów, wrogów ludzkości, którzy nagle pojawili się na Ziemi. Główna bohaterka, trafia do zniszczonego świata, gdzie spotyka Adama oraz Lily, którzy wyszli cało z katastrofy. Grupa łączy siły w walce z Naytibami.

W grze będzie można spędzić wiele godzin. Producent zapowiedział, że gracze zainteresowani aktywnościami dodatkowymi mogą w niej spędzić nawet 50 godzin, zanim całkiem ukończą grę.

Przedsprzedaż gry rozpoczęła się 7 lutego w PlayStation Store oraz u wybranych partnerów handlowych. Gracze, którzy zamówią w przedsprzedaży dowolną wersję gry, otrzymają możliwość wcześniejszego odblokowania kombinezonu Planet Diving, klasycznych okrągłych okularów i kolczyków Ear Armor dla Eve.

