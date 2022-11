Twórca Sonica aresztowany. Wielka afera w japońskim gamedevie

W japońskim gamedevie wybuchła ogromna afera. Kilka osób związanych z branżą zostało aresztowanych, a wśród nich Yuji Naka, który jest twórcą postaci Sonica.

Japońskie służby w ostatnich dniach aresztowały 3 osoby związane z tamtejszą branżą gamingową. Wśród nich znajdują się pracownicy studia Square Enix oraz twórca postaci Sonica, Yuji Naka.

Afera w japońskim gamedevie

We wrześniu 2020 roku Square Enix ogłosiło prace nad mobilną grą Dragon Quest. Za produkcję odpowiadało małe i nieznane na tamte czasy studio Aiming. Co to ma wspólnego ze sprawą? Część pracowników Square Enix dowiedziała się o tym wcześniej i postanowiła wykorzystać to do własnych zarobków. Wśród nich był właśnie Yuji Naka.

Trzej mężczyźni: Yuji Naka, Taisuke Sazaki i Fumaki Suzuki, jeszcze przed ogłoszenie nowej gry, kupili akcje studia Aiming, liczą, że te szybko zyskają na wartości. W końcu Dragon Quest to jedna z najbardziej znanych serii w Japonii. Przy czym Naka, który był wśród twórców pierwszej gry Sonic, zakupił najmniej akcji, bo tylko za 20 tys. dolarów. Dwaj pozostali mężczyźni wydali na ten cel w sumie 194 tys. dolarów (27,2 mln jenów).

Wszystkim trzem mężczyznom postawiono zarzut wykorzystywania informacji poufnych, co jest niezgodne z ustawą o instrumentach finansowych i giełdach. Square Enix na razie nie komentuje sprawy.

Zobacz: Zaktualizuj sterowniki i zyskaj więcej FPS w grach

Zobacz: Black Friday w PlayStation Store: setki tańszych gier i przecena PS Plus

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sega

Źródło tekstu: TechSpot