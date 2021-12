PlayStation Store z dużymi zniżkami w Zimowej Wyprzedaży gier

Ruszyła Zimowa Wyprzedaż w Play Station Store. Z tej okazji wiele gier można kupić w cenach niższych nawet o 75%. To dobry moment, by uzupełnić listę świątecznych prezentów na przykład o najpopularniejsze tytuły mijającego roku.

Firma Sony Interactive Entertainment poinformowała o starcie Zimowej Wyprzedaży w PlayStation Store, w skład której wejdą atrakcyjne, sięgające 75% rabaty na gry. Z oferty można skorzystać od 22 grudnia 2021 roku do 19 stycznia 2022 roku. Wśród przecenionych tytułów są największe hity dostępne w PlayStation Store, między innymi pełna piłkarskich emocji FIFA 22, zachwycające wizualnie Kena: Bridge of Spirits oraz Ratchet & Clank: Rift Apart, a także umożliwiające sieciową rywalizację na najwyższym poziomie Call of Duty: Vanguard.

Lista największych hitów na PlayStation 4 i PlayStation 5 objętych Zimową Wyprzedażą prezentuje się następująco:

FIFA 22 (PS4) za 149,95 zł (obniżka z 299,90 zł),

(obniżka z 299,90 zł), FIFA 22 (PS5) za 209,94 zł (obniżka z 349,90 zł),

(obniżka z 349,90 zł), Call of Duty: Vanguard – Zestaw Międzygeneracyjny za 244,30 zł (obniżka z 349 zł),

(obniżka z 349 zł), FAR CRY6 Standard Edition PS4 & PS5 za 173,94 zł (obniżka z 289,90 zł),

(obniżka z 289,90 zł), Ratchet & Clank: Rift Apart za 254,25 zł (obniżka z 339 zł),

(obniżka z 339 zł), Kena: Bridge of Spirits Digital Deluxe PS4 & PS5 za 171,75 zł (obniżka z 229 zł),

(obniżka z 229 zł), Battlefield 2042 – PS4 i PS5 za 262,42 zł (obniżka z 349,90 zł),

(obniżka z 349,90 zł), „Marvel: Strażnicy Galaktyki” na PS4 i PS5 za 187,85 zł (obniżka z 289 zł)

… i wiele innych!

Wszystkie przecenione gry można znaleźć pod tym adresem.

Źródło zdjęć: PlayStation

Źródło tekstu: PlayStation