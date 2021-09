Wyciek gier z GeForce NOW - NVIDIA odpowiada na sensacyjne doniesienia

W bazie GeForce NOW znajduje się wiele gier, które jeszcze nawet nie zostały zapowiedziane. Sprawa stała się tak głośna, że NVIDIA musiała odpowiedzieć na te sensacyjne doniesienia.

Wczoraj (13 września) światowy Internet obiegły sensacyjne doniesienia. Jednemu człowiekowi udało się dostać do bazy GeForce NOW, gdzie znalazł informacje o wielu grach, które na ten moment nie są dostępne w usłudze grania w chmurze. Na liście znajdowały się produkcje, które jeszcze nawet nie zostały zapowiedziane, a także dużo gier ekskluzywnych z PlayStation. Na tej podstawie wysunięto wnioski, że wkrótce Sony poszerzy ofertę produkcji dostępnych na PC-tach. Ale czy na pewno?

Wyciek gier z GeForce NOW

NVIDIA postanowiła odnieść się do tych informacji. Przedstawiciel Zielonych przyznał, że na liście znajdowały się wiele tytułów spekulacyjnych, które w żaden sposób nie zostały zapowiedziane i służyły jedynie do wewnętrznych testów.

NVIDIA zdaje sobie sprawę z nieautoryzowanej listy opublikowanych gier, zawierającej zarówno wydane, jak i/lub spekulacyjne tytuły, wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznego śledzenia i testowania. Umieszczenie na liście nie jest ani potwierdzeniem, ani zapowiedzią jakiejkolwiek gry. NVIDIA podjęła natychmiastowe działania w celu usunięcia dostępu do listy. Żadne poufne kompilacje gier ani dane osobowe nie zostały ujawnione.

- czytamy w oświadczeniu NVIDII.

Trudno jednak do końca wierzyć w słowa NVIDII. Przecież na liście nie umieszczono całkowicie losowych tytułów. Nie wierzę, że pracownicy firmy po prostu wymyślili sobie, że Rockstar Games pracuje nad remasterami Grand Theft Auto, a NetherRealm tworzy Injustice 3 i to o podtytule Gods Will Fall. Wiele informacji jest zdecydowanie zbyt precyzyjna, aby uznać je jedynie za spekulacje samej NVIDII. Przecież przy grach ekskluzywnych z PlayStation pojawiły się, chociażby platformy, na których mają zostać udostępnione na PC-tach (Steam lub Epic Games Store). Poza tym na liście jest też wiele gier, które jeszcze nie mają tytułów, ale wiadomo, jakiego gatunku są to produkcje i jakie studio nad nimi pracuje. Nie wierzę, że to przypadek.

Pełna lista ujawnionych gier z GeForce NOW to:

Alan Wake Remastered (Steam)

Avowed

Batman: Arkham Knight RTX Remaster

Batman Citybuilder

Bayonetta 3

Bioshock 2022

BioShock RTX Remaster

Chrono Cross Remaster

Crysis 4

Death Stranding Director's Cut

Demon's Souls

Dragon Age 4

Dragon's Dogma 2

Earth Defense Force 6

Fable 4

Fight for Middle-Earth

FINAL FANTASY VII REMAKE

Final Fantasy XVI

Forza Motorsport 8

Gears 6

Ghost of Tsushima

Goat Simulator 2

God of War

Gran Turismo 7

Grand Theft Auto 3 - Remastered

Grand Theft Auto: Vice City - Remastered

Grand Theft Auto: San Andreas - Remastered

Grand Theft Auto: Liberty City Stories

Half-Life 2 Remastered

Halo 5: Guardians

Hangar 13 unannounced game

Helldivers 2

Homefront CTP

Horizon Forbidden West

Human: Fall Flat 2

Indiana Jones

Injustice 3: Gods Will Fall

Judgment

Kingdom Hearts IV

Marvel Ultimate Alliance 3

METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY HD

METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER HD

Metro Next

Mirror's Edge RTX Remaster

Monster Hunter 6

Myst Remaster

New strategy game (Square Enix)

Payday 3

Project FPS (Paradox Interactive)

Ratchet & Clank

Resident Evil 4 Remake

Returnal

Sackboy: A Big Adventure

Sniper Elite 5

S.T.A.L.K.E.R Android

System Shock 3

Tekken 8

Test Drive Unlimited 3

Timesplitters 2 (Remastered)

The Talos Principle 2

Tomb Raider 25th Anniversary (2021)

Total War 9

Tropico Next

Unannounced Dungeon Tactics Game

Unannounced title by Square Enix

Unannounced Card Game 2

Untitled iNxile Game

Untitled Marvel Game 2020 & Walking Dead Game (Daybreak)

Untitled Respawn Game

Untitled The Initiative Game

Vanquish RE-MASTER

Wreckfest sequel

Worms Next

XCOM 3

