Gry Netflix – co nowego w marcu?

Subskrybenci Netflixa mają teraz dostęp również do gier na urządzenia z Androidem oraz systemem iOS, bez reklam, opłat czy zakupów w aplikacji. W marcu znaleźć tam można kilka nowości.

Nowe gry można pobrać z aplikacji Netflix w dniu ich premiery o godzinie 23:00:

użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem Android zobaczą dedykowany rząd gier i zakładkę, w której można wybrać dowolną grę do pobrania,

użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem iOS zobaczą dedykowany rząd gier, w którym można wybrać dowolną grę do pobrania,

użytkownicy tabletów zobaczą dedykowany rząd gier, mogą też wybrać gry do pobrania z menu kategorii.

Nowe gry można też pobrać bezpośrednio ze sklepu Google Play lub App Store w dniu premiery od godziny 10:00.

Zobacz: Netflix zapowiada serial na podstawie Tekkena. Jest pierwszy trailer

Zobacz: Netflix. Serial Resident Evil z oficjalną datą premiery!

This Is A True Story (od 22 marca)

Oto zaskakujący fakt statystyczny: 771 milionów ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej i bezpiecznej wody pitnej. We współpracy z Charity: Water, organizacją non profit dostarczającą wodę pitną mieszkańcom krajów rozwijających się, firma Frosty Pop stworzyła tę bogatą wizualnie fabularną grę z łamigłówkami, aby przybliżyć użytkownikom zmagania kobiet z Afryki Subsaharyjskiej, które codziennie zdobywają wodę dla swoich rodzin. Oparta na prawdziwych wydarzeniach i wywiadach gra RPG umożliwia graczom badanie pięknego, ręcznie malowanego krajobrazu. Muszą też przetrwać burzę, złapać kłusowników, a nawet zaprzyjaźnić się z kozą! Na każdym kroku czekają na nich przygody i zachwycająca natura.

Ciekawostka: w ciągu ostatnich kilku lat zespół Charity: Water podróżował do krajów Afryki Subsaharyjskiej i przeprowadzał wywiady z kobietami, której historie składają się na doświadczenia w grze.

Shatter Remastered (od 22 marca)

Gra w stylu retro polegająca na rozbijaniu cegiełek. Klasyczna akcja plus zaskakujące zwroty i niesamowite wyzwania. Shatter Remastered to nowa odsłona kultowej gry Shatter™, nagrodzonej gry firmy Sidhe z 2009 roku, oryginalnie wydanej w wersji na konsolę Playstation 3. Powszechnie uznana za grę, która na nowo zdefiniowała gatunek gier polegających na rozbijania cegiełek, Shatter Remastered zawiera unikalne poziomy z niesamowitą fizyką, wzmocnienia i ataki specjalne. Łatwo je opanować, trudniej dojść do perfekcji. Ta odświeżona wersja zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych umożliwia też dostęp do światowych rankingów zawodników, możesz więc porównywać swoje wyniki z najlepszymi rozbijaczami cegiełek na świecie.

Ciekawostka: ścieżka dźwiękowa Shatter stworzona przez nowozelandzkiego muzyka Module zawiera ok. 90 minut oryginalnej muzyki w stylu elektronicznym.

Into The Dead 2: Unleashed (wkrótce)

Ocal swoją rodzinę przed apokalipsą zombie w niesamowitej, pełnej akcji strzelance! W tej kontynuacji popularnej gry akcji z motywem zombie „Into the Dead” uzbrojeni po zęby gracze muszą stawić czoła stale rosnącej armii zombie, przedzierając się przez najeżony pułapkami teren. W świecie, w którym nikt nie może czuć się bezpiecznie, niełatwo jest ocalić życie. Rań, wybijaj i eliminuj Umarłych, aby posuwać się naprzód. Gra zawiera wiele pełnych akcji rozdziałów, dziesiątki etapów (jak pola naftowe i wojskowe bazy), setki wyzwań (np. płonące lasy czy oblodzone szczyty górskie), a gracze mogą odblokować i udoskonalić broń białą, broń palną, materiały wybuchowe i nie tylko.

Zobacz: Wiedźmin 4. Grafika zdradza więcej niż myśleliśmy? O czym będzie gra?

Zobacz: Xbox Game Pass za darmo na 3 miesiące, ale jest warunek

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Netflix

Źródło tekstu: Netflix