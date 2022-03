Netflix zapowiada serial na podstawie Tekkena. Jest pierwszy trailer

Nie maleje moda na seriale i filmy na podstawie gier. Tym razem Netflix opublikował trailer odcinkowej serii Tekken.

Netflix tworzy kolejny serial na podstawie gry. Serwis streamingowy tym razem postawił na jedną z najpopularniejszych bijatyk w historii. Mowa o serii Tekken, tworzonej przez Bandai Namco.

Tekken: Bloodline — trailer serialu Netflixa

Tekken: Bloodline, bo tak nazywa się serial, skupi się na postaci Jina Kazamy, który jako grywalna postaci dołączył do gier dopiero w trzeciej odsłonie serii. Z zapowiedzi wynika, że weźmie on udział w Turnieju Żelaznej Pięści, aby zemścić na postaci znanej jako Ogre się za śmierć swojej matki. W tym celu uda się do swojego dziadka — Heihachiego Mishimy, aby ten uczynił go potężniejszym.

„Władza jest wszystkim”. Jin Kazama w młodym wieku nauczył się rodzinnych, tradycyjnych sztuk walki w stylu kazama. Mimo to był bezsilny, gdy nagle pojawiło się potworne zło, niszcząc wszystko, co mu bliskie, zmieniając jego życie na zawsze. Zły na siebie, że nie mógł tego powstrzymać, Jin poprzysiągł zemstę i szuka absolutnej władzy, aby ją wyegzekwować. Jego misja doprowadzi do ostatecznej bitwy na światowej scenie — Turnieju Króla Żelaznej Pięści.

- czytamy w opisie serialu.

Niestety, na razie nie znamy dokładnej daty premiery serialu animowanego Tekken: Bloodline. Wiemy, że w ofercie serwisu pojawi się jeszcze w tym roku.

Źródło zdjęć: Netflix

Źródło tekstu: Netflix