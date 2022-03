HBO Max: co pojawiło się w minionym tygodniu? 21 marca 2022

Jakie nowości ukazały się w minionym tygodniu na HBO Max? Oto najciekawsze nowe seriale i filmy na tej platformie.

W piątek pojawił się serial DMZ, którego nazwa nie bez przyczyny nawiązuje do określenia granicy między Koreą Południową i Koreą Północną. Tutaj jednak strefa zdemilitaryzowana dzieli dwa państwa powstałe po drugiej amerykańskiej wojnie domowej. Nieustraszona ratowniczka medyczna Alma Ortega wyrusza w głąb strefy, aby odnaleźć swojego syna, z którym została rozdzielona podczas ewakuacji Nowego Jorku

Michelle Williams i Ryan Gosling stanowią parę, która samymi nazwiskami przyciąga widzów. W HBO Max możemy zobaczyć ich w Blue Valentine. To opowieść o małżeństwie, które próbuje ratować swoją miłość. Liczne wyróżnienia, w tym nominacje do Oscara i Złotego Globu. Film pojawił się w poniedziałek.

A może obejrzeć jakiegoś klasyka? W takim razie spodoba się wam film Pomiędzy niebem a ziemią z 1993. To ostatni film z trylogii Olivera Stone'a o Wietnamie opowiada epicką historię życia młodej kobiety, której życie naznaczone jest piekłem wojny. Złoty Glob za najlepszą muzykę.

W mijającym tygodniu ukazał się też film Biała Twierdza. Zabiera nas on do Sarajewa, gdzie zobaczymy opowieść będącą połączeniem uroczego romansu i surowego bałkańskiego życia. Romans dwojga nastolatków nie jest bowiem wolny od nie do końca dobrych motywacji. Mimo tego... oboje nie zamierzają rezygnować.

