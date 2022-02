HBO GO: Jaki film na weekend? 26 - 27 lutego 2022

Jakie nowe filmy i seriale pojawiły się w tym tygodniu w HBO GO? Przejrzymy i polecimy tylko najlepsze nowości.

Już jutro w HBO GO pojawi się czwarty sezon serialu Obsesja Eve. To serial z Sandrą Oh oraz Jodie Comer w rolach agentki MI6 oraz zabójczyni, które łączy skomplikowana historia, ale przede wszystkim obopólna obsesja na swoim punkcie. Dokładniej rzecz biorąc będą to pierwsze dwa odcinki. Następne odcinki będą się pojawiały co tydzień.

Dzisiaj pojawił się film Żona pilota. To niemieckojęzyczna produkcja. W połowie lat 90. zdolna studentka Asli poznaje charyzmatycznego Saeeda i oboje zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Niedługo potem wbrew matce Asli młodzi w tajemnicy biorą ślub. Dziewczyna obiecuje nigdy nie wyjawić jego sekretów. Jej mąż po latach podejmuje decyzję, która nie tylko wstrząśnie jego żoną, ale i całym światem.

To wcale nie jest jedyny film o sekretach. Jutro pojawi się również Mały motyl. Uparty hodowca świń i jego żona wydają na swojej farmie przyjęcie dla przyjaciół i krewnych z okazji 50. rocznicy ślubu. W ich rodzinie skrywanych jest wiele sekretów i podczas imprezy prawda zaczyna stopniowo wychodzić na jaw. Spotkanie zdecydowanie nie miało tak wyglądać.

