Co pojawiło się na HBO GO w tym tygodniu? 6 lutego 2022

Jakie nowe filmy i seriale pojawiły się w tym tygodniu na HBO GO? Chętnie pomożemy w wyborze filmu na wieczór. Przejrzymy nowości i wybierzemy najlepsze filmy i seriale.

Trzeciego lutego na HBO GO pojawiły się pierwsze dwa odcinki kolejnego sezonu serialu Wychowane przez wilki. Opowiada on o dwóch androidach, których zadaniem jest wychowanie ludzkich dzieci na dziewiczej planecie; Matka i Ojciec, wraz z gromadką sześciorga swoich ludzkich dzieci, dołączają do nowo utworzonej kolonii.

Dzisiaj natomiast nadchodzi premiera filmu King Richard: zwycięska rodzina. To opowieść o Richardzie Williamsie, niezrażającym się problemami ojcu, który wychował Serenę i Venus Williams. W roli głównej zobaczymy Willa Smitha.

W piątek pojawił się film Rose: Opowieść o miłości. Zobaczymy parę dwojga młodych ludzi, którzy żyją w lesie. Muszą się jednak pewnego dnia zmierzyć z tajemniczą chorobą. Dziewczyna zaczyna pożądać krwi niczym wampir i staje się coraz agresywniejsza. Możliwe, że trzeba będzie opuścić las i poszukać pomocy gdzieś indziej.

Raczej mało kto z nostalgią wspomina obecność Armii Czerwonej w Polsce. Jeśli ktoś zastanawia się czemu, to może obejrzeć film Okupacja. Członkowie teatralnego zespołu spotykają się po premierze w barze, gdzie wspólnie świętują swój sukces. Radosny wieczór zakłóca pojawienie się pijanego radzieckiego oficera, który próbuje sprzedać aktorom kanister benzyny.

