HBO GO: Jaki film na weekend? 19 - 20 lutego 2022

Jakie nowe filmy i seriale pojawiły się w ten weekend w serwisie HBO GO? Chętnie pomożemy przejrzeć i wybrać tylko najlepsze pozycje.

W poniedziałek zadebiutował piąty sezon serialu Snowfall. W USA trwa kryzys opioidowy, który wywiera wpływ na resztę świata, ale to wcale nie jedyny związek USA z narkotykami. Nie chodzi też o słynny fentanyl. To serial o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta. W poniedziałek pojawiły się dwa pierwsze odcinki, co tydzień będzie pojawiać się kolejny.

Nie chce wam się czekać cały tydzień na jeden odcinek? Dzień później pojawił się drugi sezon serialu HBO Asia o nazwie Folklor. To antologia składająca się z opowieści inspirowanych mitami głęboko zakorzenionymi w azjatyckiej tradycji. Fascynuje was kultura krajów Azji? Nie ma lepszego wyboru. Cały sezon dostępny jest w HBO GO.

W tym tygodniu pojawił się też film Kolory miłości. Zobaczymy jak bibliotekarka nieoczekiwanie traci pracę i postanawia wrócić do swojego rodzinnego miasteczka. Na miejscu pomaga bratu uratować prowadzony przez niego kameralny hotel przed zakusami hotelarskiego potentata. To zdecydowanie najlżejsza pozycja w naszym zestawieniu.

HBO zakończy tydzień naprawdę mocnym uderzeniem. Pojawi się bowiem film Wszyscy święci New Jersey. To prequel kultowego serialu HBO Rodzina Soprano. Rywalizujący przestępcy umacniają swoją pozycję w półświatku, co zagraża pozycji mafijnej rodziny DiMeo. Film można oglądać od 20 lutego.

Źródło zdjęć: unsplash, wl

Źródło tekstu: hbo