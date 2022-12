Massive Entertainment szuka testerów do nowej gry Star Wars

Na początku 2021 roku Ubisoft ogłosił, że studio Massive Entertainment stworzy nową grę w uniwersum Gwiezdnych Wojen. O projekcie nie wiedzieliśmy zbyt wiele, poza tym, że wykorzysta silnik Snowdrop i będzie to produkcja z otwartym światem. Te niecałe 2 lata temu prace miały być na wczesnym etapie, ale najwyraźniej szybko postępują.

Te niecałe 2 lata wystarczyły, aby gra była w na tyle zaawansowanym stanie, aby rozpocząć pierwsze testy. Massive Entertainment ogłosiło na własnym Twitterze, że szukają osób, które byłby chętne sprawdzić nową produkcję. Niestety, wymagana jest fizyczna obecność w studiu w Malmö w Szwecji, gdzie mieści się główna siedziba studia.

We are looking for playtesters for the Star Wars Project! If you live near Malmö, we would love for you to sign up. 🎮👉 https://t.co/rSw5iQvhXV pic.twitter.com/JdLsAIhAnu