Dwa kraje pójdą w ślady Belgii. Zła wiadomość dla twórców gier

Politycy coraz częściej kierują swój wzrok w stronę gier wideo. Rządzący dwóch kolejnych krajów są coraz bliżej zakazania lub przynajmniej wprowadzenia ograniczeń dla lootboxów w grach wideo.

Kto nie słyszał o lootboksach, ten chyba w ciągu ostatniej dekady nie grał w ani jedną grę online. Wiele znanych produkcji opiera właśnie swój model biznesowy na tym systemie. Zwykle te gry są darmowe i oferują płatną zawartość w postaci lootboksów, lecz zdarzają się też płatne tytuły, które nadal mają zaimplementowaną tę mechanikę.

Wspomniane lootboksy wprowadzają element losowości do mikropłatności w grach wideo. Przed pojawieniem się tego systemu można było wejść do wirtualnego sklepu i zakupić interesujący nas przedmiot/skórkę za konkretną kwotę. Teraz w wielu przypadkach pożądany przedmiot jest możliwy do pozyskania wyłącznie z lootboksów.

Lootboksy mają wiele form, mogą to być paczki, skrzynki lub cokolwiek innego, lecz zasada ich działania jest zawsze taka sama. Gracz kupuje takiego lootboksa za realną walutę, a po jego otwarciu dostaje losowo kilka przedmiotów. Dlatego też pozyskanie pożądanego przedmiotu jest kwestią wyłącznie szczęścia.

Holandia i Hiszpania dołączą do Belgii w walce z lootboksami?

Niektóre kraje, takie jak Belgia, już zawczasu uregulowały system lootboksów, nazywając go hazardem. Teraz chcą do niego dołączyć dwa inne państwa: Holandia i Hiszpania. W Niderlandach nie jest to pierwsze podejście do walki z lootboksami. W 2020 roku kraj kolorowych tulipanów toczył spór z Electronic Arts o paczki FUT, które od lat są elementem serii piłkarskiej FIFA. Początkowo została nałożona kara na EA, lecz po odwołaniu się do Sądu Najwyższego, grzywna została zniesiona.

Teraz Holenderscy politycy mogą spróbować całkowicie zakazać lootboksów na terenie całego kraju. Nieco inne podejście do sytuacji ma Hiszpania. Tamtejsi politycy nie chcą całkowicie pozbyć się tego systemu mikropłatności, lecz zdelegalizować sprzedaż lootboksów osobom niepełnoletnim. Ministerstwo do spraw Ochrony Konsumentów chce wprowadzić zmiany już od początku 2024 roku.

