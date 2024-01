Oto najlepiej sprzedające się wydania pudełkowe w Europie. Polska bez zaskoczenia

Fizyczne wersje gry nadal są wiecznie żywe, co udowadnia najnowszy raport GFK Entertainment. Co kupowali europejczycy w 2023 roku?

Z roku na rok pudełkowe wersje gier tracą na znaczeniu. Coraz więcej producentów rezygnuje z wydawania gier fizycznie i stawia na sklepy cyfrowe pokroju Steama, czy Epic Games Store. GFK Enternainment przygotował raport pokazujący, jakie gry w 2023 roku najchętniej kupowali mieszkańcy krajów Europy. Zestawienie obejmuje kopie fizyczne na PC oraz konsole. Zaskoczenia raczej nie ma, najchętniej kupowane są symulatory piłkarskie.

Sprzedaż pudełkowych wersji gier w Europie

Całe zestawienie zdominowała gra EA Sports FC 24, czyli spadkobierca serii FIFA. Jak widać, prawa do nazwy nie są im potrzebne, by osiągnąć sukces. Gra znajdowała się na pierwszym miejscu w 8 z 19 badanych krajów, a w kolejnych dziewięciu znalazła się na podium. Jedynie Szwecja wyłamała się z tego schematu. Z kolei Polska należy do grupy krajów, w których EA Sports FC 24 uplasowało się na pierwszym miejscu.

Na drugim miejscu pod względem sprzedanych fizycznych kopii uplasowało się Hogwarts Legacy, co oznacza, że pomimo bojkotu niektórych środowisk, gra o przygodach ucznia Hogwartu nadal sprzedała się wyśmienicie. Co więcej, tytuł znalazł się na pierwszym miejscu w takich krajach jak Holandia, Czechy i Wielka Brytania.

Trzecią najczęściej kupowaną grą w fizycznej wersji jest Leged of Zelda: Tears of the Kingdom. Produkcja została wydana ekskluzywnie na konsolę Nintendo Switch i zajęła pierwsze miejsce w takich krajach jak Francja, Niemcy, Austria i Szwajcaria.

Warto zaznaczyć obecność gry FIFA 23, której premiera odbyła się jeszcze w 2022 roku. Co więcej, w zestawieniu pojawiło się nawet GTA 5.

Źródło zdjęć: Mickis-Fotowelt / Shutterstock.com

Źródło tekstu: GFK Entertainment