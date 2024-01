Polsat Box Go. Drugi sezon Rodziny na Maxa trafia do usługi

W Polsat Box GO doczekamy się wkrótce pierwszej serialowej premiery 2024 roku. Drugi sezon komediowej produkcji Rodzina na Maxa będzie dostępny już wkrótce.

„Rodzina na Maxa 2” to kontynuacja historii miłości nieszablonowej pary. Karolina (Anna Smołowik) i Max (Nikodem Rozbicki), pomimo różnicy wieku i przeciwności losu, wybierają życie razem. Ta decyzja ma swoje konsekwencje, a perypetie duetu bawią i zaskakują.

Pierwszy sezon dostępny jest w całości na platformie Polsat Box Go. Premierowy odcinek sezonu drugiego trafi do serwisu 19 stycznia, kolejne – co piątek.

Rodzina na Maxa - drugi sezon już wkrótce w Polsat Box Go

„Rodzina na Maxa 2” to komedia obyczajowa w popularnej obsadzie. W rolach głównych występują: Nikodem Rozbicki, Anna Smołowik i Ewa Kasprzyk towarzyszą im m.in. Helena Sujecka, Sonia Bohosiewicz i Grzegorz Małecki. Serial z przymrużeniem oka porusza tematy związane z miłością i rodzicielstwem.

Kontynuacja serialu została zrealizowana na zlecenie Telewizji Polsat. Producentem tytułu jest TFP. Za reżyserię 2. sezonu odpowiada Marta Karwowska, Grzegorz Mołda oraz Maria Sadowska. Autorem zdjęć jest Marek Traskowski.

Pierwszy sezon serialu można oglądać wyłącznie w Polsat Box Go. Tytuł stanowi część oferty pakietu Polsat Box Go Premium.

Premiery seriali w pakiecie Polsat Box Go Premium

„Rodzina na Maxa 2” będzie pierwszą serialową premierą 2024. Jest kolejnym, nowym, polskim tytułem po „Grzechach sąsiadów”, „Krwi” i „Rafim”, który trafi na wyłączność do serwisu. Pakiet zapewnia też przedpremierowy dostęp do wybranych produkcji Polsatu i TV4, ponad 100 kanałów telewizyjnych, bogatej biblioteki seriali i filmów, w tym hitów kinowych, programów rozrywkowych, informacyjnych oraz bajek. Promocyjna cena pakietu to 30 zł/30 dni.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne