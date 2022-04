GeForce NOW z nowymi grami. Wśród nowości God of War

Popularna usługa grania w chmurze dodaje do swojej oferty nowe tytuły. W tym tygodniu czeka na nas aż osiem różnych produkcji oraz zestaw wersji demo.

GeForce NOW to usługa grania w chmurze od NVIDVII, która dostępna jest od 2015 roku. To prawdopodobnie jeden z najpopularniejszych serwisów tego typu. Trudno się temu dziwić, gdy pozwala grać za darmo (lub w abonamencie) w najnowsze gry AAA. I to na starych komputerach, laptopach, telewizorach czy smartfonach.

God of War dostępny jest w rozdzielczości 1400p i 120 FPS

Opisywana usługa cały czas się rozwija, dodając do swojej biblioteki nowe tytuły. Od nowości, przez klasyki; od głośnych produkcji, po tytuły niezależne. W tym tygodniu otrzymujemy misz-masz wszystkiego. Prócz pełnych wersji gier poszerzona zostaje też pula propozycji do przetestowania w wersji demonstracyjnej.

Tym razem bogowie są z nami, bowiem najgłośniejszym debiutantem jest God of War od Sony Interactive Entertainment i Santa Monica Studios. Posiadacze usługi RTX 3080 będą mogli w niego zagrać w rozdzielczości 1440p przy 120 klatkach na sekundę.

Pełna lista nowości prezentuje się następująco:

