Darmowa gra The Last of Us? Tak, to możliwe dzięki AMD

Jesteś fanem serialu The Last of Us? Chciałeś sprawdzić jak dobra jest gra? Idealnie! Już niedługo będzie ona dołączana do kart graficznych AMD Radeon.

Nie jest żadną tajemnicą, że karty graficzne ostatnimi czasy nie sprzedają się zbyt dobrze. Dotyczy to nie tylko najnowszych generacji, ale również starszych modeli. Rynek kryptowalut się załamał i górnicy zrezygnowali z kopania. Zaś gracze wcale nie chcą wydawać kilku tysięcy złotych za jedną część PC.

Promocją objęte są nawet najtańsze modele Radeonów

Oczywiście to spory problem dla AMD i NVIDII oraz ich partnerów, którzy robią autorskie modele. Wspomniane firmy dwoją się i troją by opróżnić swoje stany magazynowe. Czerwoni stwierdzili, że ułatwić może to promocja.

Jak donosi serwis VideoCardz wybrane sklepy pośpieszyły się z opublikowaniem materiałów promocyjnych. AMD lada moment wystartuje z akcją, w ramach której kupując karty graficzne AMD Radeon RX 6000 lub RX 7000 będzie można dostać kod na świetną grę The Last of Us Part I.

Na razie nie wiadomo kiedy wystartuje promocja, ale prawdopodobnie na dniach. W akcji biorą tylko wybrane sklepy, a kod dostaną karty, które zostały kupione po rozpoczęciu się wydarzenia. Innymi słowy jeśli planowaliście kupno nowego lub modernizacje starego zestawu komputerowego to warto poczekać.

Warto zauważyć, że objęte promocją są nawet najtańsze modele jak AMD Radeon RX 6500 XT oraz RX 6400. Będziemy Was informować na bieżąco jeśli pojawi się więcej informacji o warunkach w Polsce.

Zobacz: Ten gadżet dla Sony PlayStation 5 obniża temperatury nawet o 25°C

Zobacz: Gracze nie są zainteresowani nowymi kartami AMD i NVIDII

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD/ebuyer

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne