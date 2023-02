GOG rozdaje gry za darmo. Trzy kultowe shootery

Nadal trwa walentynkowa wyprzedaż w sklepie GOG "We Love Games Sale". Do gier w niższych cenach, producent dorzucił trzy darmowe klasyki.

Już ostatnio informowaliśmy o tym, że GOG rozpoczyna walentynkową wyprzedaż. Na platformie pojawiło się ponad 3 tysiące gier w niższej cenie. Oprócz stałej oferty wydarzenia, co jakiś czas pojawiają się okazje o krótszym terminie. Dlatego też warto codziennie sprawdzać, co zostało dodane do oferty.

GOG rozdaje trzy gry

Od dzisiaj na platformie GOG można pobrać trzy darmowe gry. Jest to oferta ograniczona czasowo i w trakcie pisania artykułu nadal pozostaje 46 godzin do jej końca. W jej skład wchodzą trzy produkcje z serii Alien Breed. Mowa tu o Impact, Assault i Descent. Wszystkie gry z trylogii wpisują się w definicję klasycznych strzelanek z rzutem izometrycznym. Produkcje utrzymane są w konwencji science-fiction i wpisują w klimat horroru z obcymi w roli głównej.

Z odebraniem tych trzech perełek trzeba się śpieszyć. Pozostaną one darmowe zaledwie do piątku 17 lutego do godziny 15:00. Tymczasem wyprzedaż "We Love Games Sale" będzie trwała do 20 lutego.

Źródło zdjęć: II.studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: GOG