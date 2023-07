Nowy zwiastun Genshin Impact. Będzie drama sądowa i spisek

Twórcy Genshin Impact zdradzili, co nas czeka tego lata. Będą nowe postacie i nowe złożone historie.

Krótki film Genshin Impact Overture Trailer: The Final Feast (Zwiastun uwertury: Ostatnia wieczerza) zrobił furorę w sieci. Takiego kunsztu animatorskiego nie powstydziłaby się żadna pełnometrażowa produkcja ze wschodu. Głosy zaś podkłada śmietanka aktorów i aktorek, znanych z innych gier i animacji. Największe wrażenie robi obsada japońska.

Ponadto możemy zobaczyć nowe postaci z kraju Fontaine, gdzie czczona jest Focalors, bogini sprawiedliwości i Archonta wody. Zapewne stąd otwierający zwiastun motyw grzechu i tonięcia. Jej oblicze można zobaczyć dalej. Nosi błękitny frak, cylinder i wygląda na to, że… sama stanie przed sądem. Czyżby ktoś pozwał samego boga sprawiedliwości? I to na podstawie zdjęć zrobionych przez paparazzi?

Prawdopodobnie zdradzony został też motyw przewodni nowych historii: magia służy do opowiadania kłamstw. Ludzie widzą to, co Ty chcesz im pokazać, a nie to, co istnieje naprawdę. Gracz znajdzie się w środku intrygi obejmującej policję i monstrualne sądy krainy sprawiedliwości. Całym spiskiem ma zza kulis sterować Arlecchino, jedna ze Zwiastunów (Harbringer) Fatui – a przynajmniej tak sama myśli. Warto zauważyć, że została mocno wyeksponowana w animacji.

Zobacz: Genshin Impact z nowością. Twórcy zdradzili sekret

Nowe i stare postaci w Genshin Impact

Nowy kraj to oczywiście nowi bohaterowie. Zwiastun pokazuje nam rodzeństwo – Lyney (Pyro) i Lynette (Anemo) – którymi będzie można grać w Genshin Impact. Występują na scenie na początku. Zagrać będzie można także postacią znanego nurka o imieniu Focalors, ale o tym wiemy z innych źródeł.

Ponadto pojawia się tu Charlotte, dziennikarka znana z istniejących już misji w świecie Genshin Impact, tu występująca raczej w roli paparazzi. Niewykluczone, że jej obecność w zwiastunie oznacza, że dołączy do listy postaci grywalnych. Kolejną zagadką jest kuriozalny duet, złożony z mężczyzny w garniturze o gotyckim charakterze i słodkiej postaci z króliczymi uszkami. U boku sędziego, który przywołał do porządku Archontę wody, wystąpiła Kapitan R, strzelająca elektrycznymi kulami ze staromodnego pistoletu. Pełna lista postaci wraz z obsadą znajduje się w opisie filmu.

Nawet jeśli nie grasz w Genshin Impact, polecam przynajmniej obejrzeć zwiastun. Nie dziwię się, że w ciągu 10 godzin od publikacji zaliczył 2 miliony odsłon na YouTubie (a to na pewno nie jest jedyne miejsce, w którym jest dostępny). Możesz nie znać postaci i mitologii świata, ale na pewno docenisz piękno animacji i atmosferę.

Opisane wyżej nowości trafią do graczy wraz z wydaniem Genshin Impact 4.0. To wydarzenie zaplanowano na sierpień 2023 roku. Jeśli więc nie masz jeszcze planów na drugą połowę wakacji, może eksploracja Tevyatu Cię zainteresuje?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MoHoYo

Źródło tekstu: MiHoYo