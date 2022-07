Genshin Impact z nowością. Twórcy zdradzili sekret

Hoyoverse, twórcy popularnej gry sieciowej Genshin Impact udostępnili kolejny zwiastun. Tym razem producent nieoczekiwanie zdradził tożsamość antagonistów z Fatui. To prawdziwa niespodzianka dla graczy.

Genshin Impact jest grą z otwartym światem, która przyciąga fanów ciekawą historią i mocno rozbudowanym lore. Już od dawna wiadomo, że wśród Fatui, organizacji, która stoi na drodze głównemu bohaterowi, pracuje elitarny oddział znany jako Harbringers. Do tej pory mogliśmy zobaczyć zaledwie trzech z nich: Tartaglię, Scaramouche'a i La Signorę. Najnowszy zwiastun pokazał, jak wygląda cała reszta.

Najpierw Sumeru, a teraz Fatui

To bardzo dobry okres dla fanów gry. Hoyoverse powoli szykuje się do wypuszczenia nowego regionu Sumeru i już teraz zajawia wygląd mapy, potworów i nowych reakcji. To jest i tak dużo, a nikt się nie spodziewał, że właśnie dzisiaj zostanie pokazane jeszcze więcej. Hoyoverse zrzucił prawdziwą bombę i udostępnił zwiastun, w którym możemy zobaczyć pozostałych przywódców Fatui.

Przy okazji potwierdzony został los Rosalyne-Kruzchki Lohefalter znanej jako La Signora. Gracze, którzy są na bieżąco z historią wiedzą, co się z nią stało, lecz fani tej postaci mieli nadzieje na jej powrót. Teraz zostali pozbawieni tych złudzeń.

Teraz, jak mogliśmy w końcu zobaczyć wygląd wszystkich przywódców Fatui, fani zastanawiają się, którzy z nich będą grywalnymi postaciami. Przypomnijmy, że pomimo tego, że w chwili obecnej wydają się być głównymi antagonistami, jeden z nich (Childe/Tartaglia) jest grywalną postacią.

Źródło zdjęć: Hoyoverse/Genshin Impact

Źródło tekstu: Hoyoverse