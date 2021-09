GeForce NOW - 12 nowych gier i promocja na Shield TV

Usługa GeForce NOW wzbogaciła się dzisiaj o 12 nowych gier, które można uruchomić w chmurze. Oprócz tego NVIDIA przygotowała promocję na Shiled TV.

Co czwartek NVIDIA dodaje do GeForce NOW nowe gry. W tym tygodniu usługa została wzbogacona o 12 nowych produkcji, które można uruchomić w tzw. chmurze, czyli chociażby na smartfonie. Zdecydowanie najciekawszym tytułem na liście jest całkowicie nowa gra Kena: Bridge of the Spirits. Oprócz tego GeForce NOW pozwala też cieszyć się polskim hitem ostatnich dni, czyli Gas Station Simulator.

GeForce NOW - nowe gry

Beyond Contact (Steam, 21 września)

Kena: Bridge of Spirits (Epic Games Store, 21 września)

(Epic Games Store, 21 września) Sheltered 2 (Steam, 21 września)

World War Z: Aftermath (Steam, 21 września)

Sable (day-and-date release on Steam and Epic Games Store, 21 września)

The Escapists (za darmo na Epic Games Store, 23 września)

Darwin Project (Steam)

EVE Online (Epic Games Store)

Gas Station Simulator (Steam)

(Steam) Miscreated (Steam)

Professional Fishing (Steam)

Zanki Zero: Last Beginning (Steam)

Przy okazji NVIDIA przygotowała promocję na Shield TV 2019. Urządzenie można aktualnie kupić w cenie 609 zł (niższej o 110 zł). Przystawka dostępna jest w popularnych polskich sklepach z elektroniką. Urządzenie oczywiście pozwala również na granie w chmurze przez GeForce NOW.

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: NVIDIA