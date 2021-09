Ten sam zegarek w grze i prawdziwym świecie. Kosztuje ponad 4700 zł

Ubisoft, przy okazji premiery gry Far Cry 6, przygotował ciekawą promocję wspólnie z producentem zegarków Hamilton. Jeden z modeli możesz nosić zarówno w grze, jak i prawdziwym życiu.

Mniej więcej za 2 tygodnie zadebiutuje kolejna, duża gra Ubisoftu. Mowa oczywiście o Far Cry 6, w którym wcielimy się w przedstawiciela lub przedstawicielkę ruchu oporu, walczącego z reżimem panującego prezydenta fikcyjnego państwa Yara. Z tej okazji deweloper, wspólnie z firmą Hamilton, przygotował limitowaną edycję zegarka, który możemy nosić zarówno w grze, jak i w prawdziwym życiu.

Far Cry 6 - limitowany zegarek Hamilton

Z doświadczenia wiemy, że tworzenie zegarka na potrzeby ekranu nie zawsze od razu przekłada się na produkt w świecie realnym. Dlatego pomysł, by ktoś nosił ten limitowany egzemplarz, a jednocześnie używał go w grze, jest niezwykle ekscytującą perspektywą i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć go w akcji.

- powiedział Vivian Stauffer, prezes firmy Hamilton.



Zegarek należy do serii Khaki Field i jest to model limitowany. Do sprzedaży trafią tylko 1983 egzemplarze. Nie jest to liczba przypadkowa. W świecie gry Far Cry 6 jest to rok, w którym jedna z kluczowych postaci uratowała życie poprzedniego prezydenta Yary — Santosa Espinosy. Ten w ramach podziękowania podarował mu właśnie taki zegarek, który w trakcie rozgrywki będzie mógł trafić w ręce gracza.

W prawdziwym świecie to zegarek z mechanizmem automatycznym, który zamknięty jest w szczotkowanej, tytanowej obudowie o średnicy 42 mm. Ma czarną tarczę z czerwoną wskazówką sekundnika. Uwagę zwraca też liczba 6, która wzorowana jest na logo gry Far Cry 6. Model ten charakteryzuje się wodoszczelnością do 10 barów oraz rezerwą mocy 80 godzin. Zegarek dostępny jest w zestawie z brązowym paskiem z nubukowej skóry. Cena to 1195 dolarów, czyli nieco ponad 4700 zł.

Źródło zdjęć: Hamilton

Źródło tekstu: AsWePlay