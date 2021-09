Steam ma pomysł, jak skrócić czas pobierania gier

Gry zajmują coraz więcej miejsca i nawet w dobie przyspieszającego internetu ich pobieranie może trwać wieczność. Steam ma na to rozwiązanie.

Gry zajmują coraz więcej miejsca. Dzisiaj już nie dziwią produkcje, które potrzebują 80, 100 czy nawet 150 GB miejsca na dysku. Jednocześnie rzadziej korzystamy z wydań pudełkowych, wybierając wersje cyfrowe, które za każdy razem, gdy chcemy zainstalować dany tytuł, musimy pobierać na nowo. Nawet przy cały czas rosnących prędkościach Internetu, zajmuje to dużo czasu. Steam chce rozwiązać ten problem za sprawą Instant Play.

Steam Instant Play — koniec z długim pobieraniem gier?

Steam w marcu 2020 roku złożył ciekawy wniosek patentowy, w którym opisuje działanie systemu o nazwie Instant Play. W uproszczeniu sprowadza się on do śledzenia operacji odczytu danych na plikach wykonywalnych gier, aby na tej podstawie ustawiać priorytet ich pobierania. Co to oznacza? W praktyce Steam Instant Play pozwalałbym na wcześniejsze uruchamianie gier i pobieranie odpowiednich plików w czasie rzeczywistym dopiero w momencie, w którym będą potrzebne. Zapewne nadal potrzebne byłoby najpierw pobranie przynajmniej części danych, ale zawsze to jakieś rozwiązanie.

W pewnym stopniu podobne mechanizmy funkcjonują już na kilku innych platformach, np. Origin pozwala na uruchomienie gry po pobraniu tylko części plików. Nie jest to dokładnie to samo, ale też na swój sposób rozwiązuje problem zbyt dużych gier do pobrania. Wiadomo też, że Steam pracuje nad graniem w chmurze, które w teorii pozwalałoby od razu rozpocząć granie i w tym samym czasie ściąganie plików w tle. Powyższe informacje to oczywiście jedynie patent i nie wiadomo, czy Steam ostatecznie powoła Instant Play do życia. System z pewnością zapowiada się ciekawie.

