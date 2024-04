GeForce Now uzupełnia bibliotekę. Jest Fallout oraz kilka innych tytułów

Serwis GeForce NOW ma niespodziankę dla miłośników Fallouta. Do biblioteki usługi trafiły właśnie dwa tytuły z tej serii, a do tego kilka innych gier. Jedna przez tydzień będzie dostępna za darmo.

Nastały dobre dni dla fanów Fallouta. Dwa tytuły z tej serii gier, Fallout 4 oraz Fallout 76 od studia Bethesda, właśnie trafiły do biblioteki GeForce NOW. To sposób na uczczenie serialu powstałego na podstawie tego cyklu, który dziś (11 kwietnia 2024 roku) ma swoją premierę na Amazon Prime Video. Z tej okazji, biblioteka Ge Force NOW wzbogaciła się w tym tygodniu aż o 10 różnych gier.

Udaj się na pustkowia i przeżyj epicką kampanię dla pojedynczego gracza w Fallout 4 jako jedyny ocalały z Krypty 111 lub działaj wspólnie z innymi graczami w Fallout 76. Subskrybenci usługi mogą również odblokować dodatkową zawartość Klubu Twórczości w Fallout 4.

Poinformowano również, że zgodnie z zapowiedzią na tegorocznych targach CES, gra Honkai: Star Rail już wkrótce pojawi się w GeForce NOW.

10 nowych gier w GeForce NOW

A tak wygląda pełna lista gier, które w tym tygodniu lądują w bibliotece usługi GeForce NOW:

Gigantic: Rampage Edition (od 9 kwietnia w Steam),

Inkbound (od 9 kwietnia w Steam),

Broken Roads (od 10 kwietnia w Steam),

Infection Free Zone (od 11 kwietnia w Steam),

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition (od 11 kwietnia w Xbox oraz PC Game Pass),

Backpack Battles (Steam),

Fallout 4 (Steam),

Fallout 76 (Steam, Xbox oraz PC Game Pass),

Ghostrunner (bezpłatnie do 18 kwietnia w Epic Games Store),

Terra Invicta (Xbox oraz PC Game Pass).

