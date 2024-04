Jesteś słaby w FPS-ach? To może nie być Twoja wina

Jesteś słaby w grach z gatunku FPS? To może nie być do końca twoja wina. Najnowsze badania pokazują, że może to być uwarunkowane genetycznie.

Nie każdy ma talent do gier pokroju CS2, Valorant lub Call of Duty. Sam jestem tego doskonały przykładem. Najnowsze badania naukowców z Trinity College w Dublinie sugerują, że to nie do końca może być nasza wina. Problemem mogą być nasze uwarunkowania genetyczne.

Czemu jesteś słaby w FPS-y?

Naukowcy przebadali 80 osób w wieku od 18 do 35 lat. Sprawdzili, jak szybko zaczną oni dostrzegać migający obraz jako stały. Wyniki pokazały, że podczas gdy niektórzy ludzie nie byli już w stanie wykryć migotania już przy 35 błyskach na sekundę, inni nadal byli w stanie wykryć migotanie przy ponad 60 razach na sekundę.

Jakie wyciągnięto z tego wnioski? Zdaniem Clintona Haarlema, doktoranta na Trinity College w Dublinie, pokazuje to, że niektórzy z nas mają dostęp do większej ilości informacji wizualnych niż osoby na drugim końcu spektrum. Jeśli nawet przy 60 błyskach na sekundę nadal dostrzegasz migotanie, to lepiej i szybciej przetwarzasz informacje, co może mieć ogromny wpływ na umiejętności grania np. w gry z gatunku first-person shooter.

Badania nadzorował prof. Kevin Mitchell, który jest neurobiologiem. Zauważył on, że każdy z nas ma dostęp do własnego, subiektywnego doświadczenia i z tego powodu oczekujemy, że inni ludzie postrzegają świat w ten sam sposób. Tymczasem tak nie jest, co powyższe badanie doskonale potwierdza.

Co więcej, eksperyment ujawnił niewielką różnicę między kobietami i mężczyznami. Poza tym umiejętność zdaje się utrzymywać się na stałym poziomie, nawet w dłuższym czasie. Naukowcy nie wiedzą jeszcze, czy jest to cecha, która da się w jakiś sposób wytrenować, czy może się z nią rodzimy i żaden trening nic tutaj nie pomoże. Dla graczy bardziej pozytywna jest pierwsza opcja, bo zakłada możliwą poprawę. Jednak nie można wykluczyć, że to przez genetykę jestem tak słaby w Valoranta, a przynajmniej tak będę to sobie tłumaczył.

Źródło zdjęć: Envato

Źródło tekstu: TechSpot