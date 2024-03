Fallout powraca, tym razem w formie serialu. Premiera w kwietniu

Fallout to popularna seria retrofuturystycznych gier studia Bethesda. Wkrótce w serwisie Amazon Prime Video zadebiutuje postapokaliptyczny serial, oparty na tych grach. W rolach głównych występują Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins oraz Kyle MacLachlan.

Fallout powstał na podstawie jednej z najpopularniejszych serii gier wideo wszech czasów. Serial opowiada o życiu w postapokaliptycznym Los Angeles, gdzie 200 lat po nuklearnej zagładzie ludzie muszą zamieszkiwać w luksusowych, podziemnych bunkrach. W ten sposób chronią się przed promieniowaniem, mutantami oraz niebezpiecznymi bandytami. W takich warunkach bohaterowie muszą nauczyć się żyć w bardzo złożonym i brutalnym świecie.

Lucy (Ella Purnell) to pełna optymizmu mieszkanka schronu, którą charakteryzuje typowy, amerykański duch działania. Jej spokojna natura i idealistyczne podejście do życia zostaje wystawione na próbę, kiedy musi opuścić schron, aby ratować swojego ojca. Maximus (Aaron Moten), młody żołnierz, który awansuje w militarnej frakcji Brotherhood of Steel, robi wszystko, aby realizować cele Bractwa, mające przywrócić prawo i porządek na pustkowiach. Ghulem (Walton Goggins) z kolei to moralnie dwuznaczny łowca nagród, który wciąż nosi w sobie 200-letnią historię postnuklearnego świata.

W serialu występują również:

Moises Arias (Król Staten Island),

(Król Staten Island), Kyle MacLachlan (Miasteczko Twin Peaks),

(Miasteczko Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland),

(Homeland), Michael Emerson (Impersonalni),

(Impersonalni), Leslie Uggams (Deadpool),

(Deadpool), Frances Turner (The Boys),

(The Boys), Dave Register (Heightened),

(Heightened), Zach Cherry (Rozdzielenie),

(Rozdzielenie), Johnny Pemberton (Ant-Man),

(Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Nierozłączne),

(Nierozłączne), Annabel O'Hagan (Prawo i porządek: sekcja specjalna),

(Prawo i porządek: sekcja specjalna), Xelia Mendes-Jones (Koło czasu).

Fallout został wyprodukowany przez Amazon MGM Studios oraz Kilter Films, we współpracy z Bethesda Game Studios i Bethesda Softworks. Pierwsze trzy odcinki zostały wyreżyserowane przez Jonathana Nolana. Premiera serialu odbędzie się 11 kwietnia 2024 roku, wyłącznie na Amazon Prime Video.

