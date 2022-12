Epic Games Store i tajemnicza gra. O co chodzi?

Epic Games Store tym razem utrzymuje darmowe gry w tajemnicy. Jest to część dużej akcji, która potrwa do początku stycznia. W tym czasie gracze będą mieli do odebrania wiele darmówek.

W każdy czwartek sklep Epic Games Store rozdaje za darmo gry. Zwykle wiadomo kilka dni wcześniej, jakie produkcje będą dostępne w ramach rozdawnictwa. W zeszłym tygodniu można było odebrać za darmo dwie produkcje: Saints Row IV: Re-Elected, czyli przygodowa gra akcji i Wildcat Gun Machine, dungeon crawler typu bullet hell.

Tajemnicza gra w Epic Games Store

Tym razem Epic utrzymuje w tajemnicy tożsamość nowej gry do samego końca. Jest to częścią szeroko zakrojonej akcji rozdawniczej. Polegać ma ona na tym, że w ciągu najbliższych 15 dni, gracze dostaną możliwość pobrania za darmo 15 różnych tytułów.

Trzeba będzie robić to sprawnie, gdyż będzie je można dodać do biblioteki wyłącznie w ciągu 24 godzin od pojawienia się. Po tym czasie, na miejsce produkcji wskoczy następna. Akcja ma potrwać od 15 grudnia do 5 stycznia. Kolejne gry będą pojawiać się co 24 godziny, a ostatnia będzie wisieć przez kilka kolejnych dni. Według przecieków, jedną z dostępnych produkcji podczas wydarzenia może być Mortal Kombat 11.

Pierwszą darmową grą w ramach świątecznego rozdawnictwa okazało się być Baloons TD 6. Jest to gra strategiczna typu Tower Defense, w której chodzi o to, by za pomocą postawionych wież, nie pozwolić przeciwnikom dotrzeć do bazy.

