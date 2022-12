Elon Musk sprzedaje dyski SSD do samochodu. Bardzo drogie dyski SSD

Tesla dorzuciła do swojej oferty dyski SSD dedykowane ich samochodom. Firma liczy sobie za to sporo kasy.

W tym tygodniu Tesla wydała do swoich samochodów 2022 Holiday Update. To największa aktualizacja, która wprowadziła między innymi obsługę gier ze Steama. Tak, na Tesli możemy teraz pograć w Cyberpunka 2077, Wiedźmina i wiele innych produkcji.

Jest to możliwe dzięki niezłej specyfikacji komputera w Teslach Model S oraz Model X (modele od 2022 roku). Te mają wydajny procesor AMD Ryzen ze zintegrowanym układem graficznym i 16 GB pamięci RAM. To w zupełności wystarczy, aby uruchomić większość gier na głównym, 17-calowym ekranie lub 8-calowy wyświetlaczu dla pasażerów. A co z miejscem na instalację gier?

Tesla sprzedaje bardzo drogi dysk SSD

W związku z wprowadzeniem aktualizacji w ofercie Tesli pojawił się nowy produkt. Chodzi o dysk SSD dedykowany do samochodów tej marki. Z opisu dowiadujemy się, że można na nim instalować gry, ale też zapisywać filmy nagrane przez kamerę. Firma twierdzi, że jest to nośnik klasy motoryzacyjnej, więc jest wytrzymały na skrajne temperatury, wilgoć, a także wstrząsy spowodowane jazdą.

Rzecz w tym, że wszystkie dyski SSD całkiem nieźle radzą sobie ze wstrząsami, to w końcu nośniki półprzewodnikowe, które nie mają elementów mechanicznych, jak dyski HDD.

Trzeba jednak oddać, że jazda samochodem rzeczywiście mogłaby być zbyt dużym wyzwaniem dla tradycyjnych modeli, nie tylko pod kątem wibracji, ale przede wszystkim wilgotności i temperatury. Zresztą specjalne modele dostosowane do samochodów mają w swojej ofercie też Micron czy Western Digital.

Dysk do Tesli trafi do sprzedaży w lutym 2023 roku. Szkoda, że za wariant o pojemności 1 TB firma motoryzacyjna liczy sobie aż 350 dolarów, czyli ponad 1500 zł.

Zobacz: Elon Musk szokuje. Chce sprzedawać twoje dane

Zobacz: Elon Musk chce Twój numer. Sprząta bałagan

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tesla

Źródło tekstu: Tom's Hardware