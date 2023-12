Gracze zostaną obsypani prezentami. Aż 17 darmówek na święta

Epic Games Store rozpoczyna nie tylko świąteczną wyprzedaż, lecz również masowe rozdawanie prezentów. Gracze mogą liczyć na 17 darmowych gier, choć będą one dawkowane.

Epic Games Store rozpoczął świąteczną akcję, znaną z poprzednich lat. Sklep przygotowuje dla graczy darmowe "tajemnicze gry", których tożsamość można odgadnąć po dekoracjach. Pierwszą darmową grą jest Destiny 2: Legacy Collection, czyli podstawowa wersja gry z trzema dodatkami: Twierdza Cieni, Poza Światłem oraz Królowa Wiedźma.

Grę można odebrać do 20 grudnia do godziny 17:00. Warto zaznaczyć, że to nie jest jedyny świąteczny prezent od Epic Games Store. Łącznie rozdanych zostanie 17 gier, więc później będzie można odebrać jedną grę dziennie, jak to było w poprzednich latach.

Świąteczna wyprzedaż w Epic Games Store

Epic Games Store już na dobre wystartował ze swoją świąteczną wyprzedażą. W promocyjnych cenach można znaleźć wiele gier, a niektóre z ofert są bardziej atrakcyjne niż podczas Black Week. Promocją zostały objęte nawet całkowicie świeże tytuły, takie jak Alan Wake II (obniżka 20%), czy Assassin's Creed Mirage (obniżka 30%).

Co więcej, z kuponem Epic można zaoszczędzić nawet 33% przy finalizacji spełniających warunki zakupów. Oferta wygada 10 stycznia 2024 roku o godzinie 17:00 czasu polskiego.

Źródło zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Epic Games Store