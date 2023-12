Nowe gry w PlayStation Plus. Na liście wielki hit

PlayStation ujawniło listę gier, które w grudniu zostaną dodane do abonamentu PS Plus. Na liście nie brakuje hitów.

Usługa PlayStation Plus co miesiąc jest wzbogacana o nowe tytuły (a część jest usuwana). W tym miesiącu posiadacze PlayStation 4 i PlayStation 5 otrzymają dostęp do kilku naprawdę dobrych gier, w tym jednego hitu.

Nowe gry w PlayStation Plus

Nowe gry zostaną dodane do PlayStation Plus już 19 grudnia. Od tego dnia posiadacze odpowiedniego abonamentu będą mogli je instalować bez dodatkowych opłat. Pełna lista produkcji prezentuje się następująco:

PlayStation Plus Extra:

GTA V (PS4, PS5)

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4, PS5)

Moto GP23 (PS4, PS5)

Metal: Hellsinger (PS4, PS5)

Salt and Sacrifice (PS4, PS5)

Moonscars (PS4, PS5)

Mega Man 11 (PS4)

Gigabash (PS4, PS5)

Grime (PS4, PS5)

Tinykin (PS4, PS5)

Prodeus (PS4, PS5)

Shadowrun Returns (PS4, PS5)

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut (PS4, PS5)

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition (PS4, PS5)

PlayStation Plus Premium:

Mega Man Legacy Collection (PS4)

Mega Man Legacy Collection 2 (PS4)

Thrillville (PS4, PS5)

Thrillville: Off the Rails (PS4, PS5)

Buzz Lightyear of Star Command (PS4, PS5)

Zdecydowanie największym hitem na tej liście jest bez wątpienia GTA V. Wiemy już, że w 2025 roku zadebiutuje szósta, pełnoprawna odsłona serii, więc to idealny moment, aby zapoznać się lub przypomnieć sobie piątkę. Ciekawie prezentuje się też Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, które fabularnie nawiązuje do pierwsze odsłony kultowej serii, ale nie jest jej bezpośrednią kontynuacją.

