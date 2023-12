Drugi sezon Halo w SkyShowtime. Znamy datę premiery

Popularny Master Chief powróci w drugim sezonie serialu Halo. Wiemy już, kiedy produkcję będzie można obejrzeć w SkyShowtime.

Uniwersum Halo ma wielu fanów za sprawą serii lubianych gier wideo. Nic zatem dziwnego, że w końcu pojawiły się próby przeniesienia przygód Master Chiefa na ekran. Pierwszy odcinek serialu został wyemitowany 24 marca 2022, a za jego produkcję odpowiada 343 Industries i Amblin Television. Już wkrótce fani doczekają się drugiego sezonu.

Drugi sezon Halo już wkrótce w SkyShowtime

W 2. sezonie Master Chief John-117 prowadzi swoją elitarną drużynę Spartan przeciwko obcemu zagrożeniu, znanemu jako Przymierze. Gdy na opustoszałej planecie dochodzi do niespodziewanego wydarzenia, John jest przekonany, że wojna, którą dotąd toczył, wkrótce się zmieni. Postanawia zaryzykować wszystko, by udowodnić coś, w co nie wierzy nikt inny – że Przymierze przygotowuje się do ataku na największą twierdzę ludzkości. Galaktyka znajduje się na krawędzi zniszczenia, gdy John wyrusza w podróż, by odnaleźć klucz do ocalenia lub ostatecznej zagłady ludzkości – Halo.

Serwis SkyShowtime ogłosił, że wyczekiwany drugi sezon serialu Halo zadebiutuje na platformie w lutym 2024 roku. Odcinki 1-2 będą dostępne wyłącznie w SkyShowtime od 9 lutego, a pozostałe odcinki będą dodawane co tydzień.

Zobacz: Nowe gry w PlayStation Plus. Na liście wielki hit

Zobacz: Twitch przestał udawać. Nowy regulamin pozwala na treści seksualne

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe oprac. własne