Epic Games Store ma dla was prezent. Spodoba się specyficznej grupie

Lubisz pociągi? Epic Games Store ma coś w sam raz dla Ciebie. Już dzisiaj bezpłatnie będzie można odebrać grę Train Valley 2, w której zrealizujecie swoje marzenia o stworzeniu kolejowego imperium.

Epic Games Store kontynuuje swoją wieloletnią tradycję. Platforma powraca do graczy z kolejnym prezentem. Tym razem będzie to coś szczególnego dla fanów kolejnictwa. Warto przypomnieć, że w zeszłym tygodniu sklep udostępnił przygodowe RPG akcji w platformowym wydaniu i z mrocznym klimatem. Mowa o grze GRIME, którą można nadal odebrać jeszcze dzisiaj (13.07) do godziny 17:00.

Train Valley 2 za darmo w Epic Games Store

Epic Games Store przygotował gratkę dla wszystkich fanów kolejnictwa, którzy od zawsze marzą o zbudowaniu własnego imperium na szynach. Chodzi tu o Train Valley 2. Naszym zadaniem jest wytyczanie tras i kontrolowanie na nich warunków. Gra podzielona jest na 50 poziomów, które są prawdziwą podróżą w czasie. Zaczynamy od okresu rewolucji przemysłowej i z każdym kolejnym poziomem przenosimy się bliżej teraźniejszości. Jest to o tyle ciekawe, że każda epoka ma własną charakterystykę i problemy, które wymagają rozwiązania.

Train Valley 2 dostępne będzie już dzisiaj na platformie Epic Games Store. Grę będzie można odebrać już dzisiaj od godziny 17:00.

