Viaplay znowu drożeje. Przez Apple

Jak zauważył autor bloga powrotroberta.pl, 2 sierpnia 2023 roku zmieni się cennik aplikacji Viaplay w sklepie App Store dla urządzeń takich, jak iPhone, iPad, iPod touch czy Apple TV. Na przykład:

Duża podwyżka w Viaplay była już w marcu tego roku, więc kolejne wzrosty cen w tak krótkim czasie mogą niepokoić. Redakcja serwisu satkurier.pl zwróciła się w tej sprawie do biura prasowego Viaplay z prośą o komentarz. Wynika z niego, że za to całe zamieszanie cenowe odpowiedzialna jest firma Apple.

Viaplay nieustannie dąży do udoskonalania swoich usług, by zapewniać użytkownikom najlepszy wybór treści rozrywkowych, włączając w to transmisje sportowe z najważniejszych wydarzeń, takich jak wyścigi Formuły 1, gale KSW czy mecze Premier League i Bundesligi. Współpracujemy także z partnerami zewnętrznymi, aby umożliwić dostęp do naszej platformy jak najszerszej grupie odbiorców.

Apple, jako zewnętrzny dostawca, przy zakupie subskrypcji Viaplay za pośrednictwem systemu iTunes dolicza dodatkową opłatę do regularnej ceny pakietowej. Dlatego ceny pakietów Viaplay oferowane przez Apple są nieco wyższe, niż w przypadku ich bezpośredniego zakupu na Viaplay. Zmiany te dotyczą wyłącznie subskrypcji opłacanych za pośrednictwem Apple/iTunes.