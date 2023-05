Play rozszerza współpracę z Viaplay Group

Play rozszerzył długoterminową współpracę dystrybucyjną z Viaplay Group. W ramach umowy, dostęp do serwisu streamingowego Viaplay będzie częścią pakietów usług telewizyjnych znajdujących się w ofercie fioletowego operatora.

Viaplay rozpoczął współpracę z Play oraz UPC Polska już w 2021 roku, gdy platforma zadebiutowała w Polsce. Połączenie Play i UPC Polska w kwietniu 2022 roku stanowiło impuls do zawarcia kompleksowego partnerstwa, dzięki czemu treści znajdujące się w ofercie Viaplay będą bezpośrednio dostępne dla jeszcze większej liczby odbiorców w naszym kraju. Dostęp do Viaplay w ramach usług telewizyjnych Play obejmuje zarówno klientów wariantu "Telewizja Nowej Generacji", łączącego ofertę telewizji z serwisami streamingowymi, jak i usługi "Telewizja Max".

Zobacz: Play z nową ofertą. Światłowód do 5 Gb/s i 2 abonamenty 5G w cenie 1

Zobacz: 6. sezon The Good Doctor w Polsce. Obejrzysz na Viaplay

Zawarcie nowej umowy z Play to bardzo pozytywna wiadomość zarówno dla obu firm, jak i dla naszych widzów. Pokazuje siłę oraz atrakcyjność oferty Viaplay w Polsce. Naszym celem jest dostarczanie najwyższej jakości rozrywki polskim odbiorcom, a zawarta umowa jeszcze bardziej ułatwi nowym i obecnym klientom korzystanie z treści, zarówno sportowych, jak i filmowo-serialowych, dostępnych na platformie Viaplay.

– powiedział Alexander Bastin, Viaplay Group Chief Commercial Officer, Continental Europe and Baltics

Naszym priorytetem jako Play jest zapewnianie klientom wolności wyboru i dostępu do najlepszej jakości internetu, cyfrowej rozrywki i usług mobilnych w najkorzystniejszych ofertach. Nasza ‘Telewizja Nowej Generacji’ to jedyne tego typu rozwiązanie na polskim rynku, które umożliwia klientom stworzenie własnego pakietu i dostęp do treści najwyższej jakości. Cieszymy się, że dzięki współpracy z Viaplay klienci Play mogą doświadczać najlepszej rozrywki, obejmującej zarówno sport, jak i filmy i seriale, w domu i poza domem.