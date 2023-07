Yanosik chwali się radiem. Są pierwsze statystyki

Yanosik dopiero co odpalił swoje radio, a już się chwali pierwszymi statystykami z pierwszego tygodnia działalności. Jest czym.

Radio Yanosik zadebiutowało dokładnie 23 czerwca 2023 roku o godzinie 7 rano. W aplikacji tajemnicze odliczanie zostało uruchomione tydzień wcześniej. Wielu kierowców korzystających z Yanosika na co dzień zastanawiało się, co się za nim kryje. Nikt się nie spodziewał, że Yanosik – popularna aplikacja dla kierowców – uruchomi również swoją stację radiową. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę i radio zostało bardzo ciepło przyjęte przez zmotoryzowaną część Polski i nie tylko.

Naszym założeniem było, aby Radio Yanosik towarzyszyło słuchaczom w każdej dogodnej chwili, dlatego też, nie chcieliśmy ograniczać się wyłącznie do aplikacji i udostępniania audycji w trasie. Zależało nam na tym, by słuchacz miał stały dostęp do radia i mógł nas słuchać w domu, w sklepie, czy gdziekolwiek indziej, gdzie ma dostęp do Internetu.

– powiedziała Małgorzata Dąbrowska, dyrektorka marketingu w Yanosiku

Prime time w Radiu Yanosik trwa kilkanaście godzin



Założenie Yanosika okazało się słuszne. Zgodnie z wewnętrznymi danymi, w pierwszym tygodniu emisji (23.06 – 30.06) średnia słuchalność dobowa wyniosła 175511, a średnia długość słuchania audycji w ciągu doby uzyskała wynik około 55 minut. Radio Yanosik może się również pochwalić wynikiem 42% powracających słuchaczy oraz prime time, który utrzymuje się od godziny 8:00 do godziny 20:00.

Aktywność naszych słuchaczy przerosła nasze oczekiwania. W każdej minucie dostajemy kilkadziesiąt wiadomości z aplikacji oraz maili. Niemal wszystkie to gratulacje, podziękowania za uruchomienie radia oraz wyrazy uznania za jakość w jakiej nadajemy. Mamy świadomość, że dużo jeszcze przed nami pracy, ale jest na to dobry plan. Nie odkryliśmy jeszcze wszystkich kart. W najbliższych tygodniach jeszcze wiele razy zaskoczymy słuchaczy i branżę.

– powiedział Rafał Waszkiewicz, dyrektor generalny radia / redaktor naczelny

Co jest grane w Radiu Yanosik?

Głosem Radia Yanosik został Piotr Fronczewski, który w dniu premiery gorąco witał wszystkich słuchaczy swoim kojącym głosem. W ramówce, poza muzyką i najświeższymi informacjami z polskich dróg, pojawia się serwis “Newsy z trasy”, który można usłyszeć co pół godziny, od 7:15 do 17:45. Ponadto, na antenie usłyszeć można od poniedziałku do piątku pasma dzienne. O dobry poranek słuchaczy, od 7:00 do 10:00, dbają Martyna Biłogan-Borowiec i Olin Gutowski w “Autostarcie”, od 12:00 do 16:00 mikrofon przejmuje Jarosław Wendrowski w “Wendro Na Obrotach”, a od 16:00 do 18:00 stacją zawiaduje Maciej Wójcik w “Zjeździe Do Bazy”. Od 18:00 do 20:00 można usłyszeć listę przebojów Radia Yanosik w “Najlepszej 20”, której gospodarzem jest Hubert Augustyniak.

Liczba głosów, które słuchacze oddają na listę pozytywnie nas zaskoczyła. Już pierwszego dnia nadawania otrzymaliśmy kilka tysięcy głosów. Co więcej każdy utwór z naszej anteny można dosłownie polubić w aplikacji. Dzięki zaawansowanej analityce śledzimy na bieżąco, czego od Radia Yanosik oczekują słuchacze.

– powiedział Hubert Augustyniak, dyrektor muzyczny Radia Yanosik

Różne pasje i zainteresowania

Radio Yanosik to nie tylko motoryzacja. W ramówce każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Do dyspozycji słuchaczy jest wiele ciekawych audycji tematycznych, takich jak "MotoLotna" Aleksandry Kutz czy "Audycja z lektorem", prowadzona przez Andrzeja Leszczyńskiego, znakomitego lektora, który rozmawia z innymi wybitnymi “głosami”. W samochodową podróż do najdalszych zakątków świata zabiera słuchaczy Radia Yanosik Arkady Paweł Fiedler w audycji "Po drodze", a Mateusz RUDY Kubiak zaprasza fanów wycieczek rowerowych na audycję "Na rowerze".

W ramówce jest też niezły kąsek dla fanów wypraw poza miasto – audycja "Overlander", w której Michał Wnuk wraz z Mateuszem Kubiakiem opowiadają o szeroko pojętym podróżowaniu kamperami lub z przyczepami. Amatorom kulinarnych podróży przez świat powinna przypaść do gustu audycja Olina Gutowskiego "Nie NaŻarty", która naprawdę mocno pobudza apetyt. W planie dnia Radia Yanosik nie brakuje również ważnych informacji – Kuba Bielak w swoim "Bezpieczniku" opowiada o tym, jak bezpiecznie jeździć, a w audycji "Policjant odpowiada" funkcjonariusze z Komendy Głównej Policji odpowiadają na pytania słuchaczy. Można też posłuchać o ekonomii w odniesieniu do motoryzacji, o której opowiada Iwo Stokłosa.

W Radiu Yanosik na topie są także elektryki. O elektrycznej motoryzacji z pasją opowiada Witold Blady, ale to nie wszystko, co oferuje stacja głodnym wiedzy – fascynujące ciekawostki motoryzacyjne ma dla słuchaczy Kacper Jeneralski, a "Sportowy Rozkład Jazdy" na każdy dzień tygodnia, codziennie od poniedziałku do piątku po 9:00, prezentuje słuchaczom Sebastian Szczęsny. Dużą atrakcją dla miłośników polskiej muzyki jest także prowadzona przez Artura Gadowskiego z zespołu IRA audycja "Muzyka Gadunkowa", w której w każdą sobotę i niedzielę prezentuje nieznane historie, plotki i anegdotki ze świata muzycznego.

Gdzie słuchać Radia Yanosik?

Stacji radiowej Yanosika można słuchać będąc w trasie za pośrednictwem aplikacji Yanosik w swoim smartfonie, a także korzystając z playera na stronie internetowej RadioYanosik.pl w każdym dowolnym miejscu, w którym jest dostęp do Internetu.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Yanosik

Źródło tekstu: Yanosik