Darmówki w Epic Games Store. Ciasteczko dla fanów skaradanek

Epic Games Store już dzisiaj udostępni kolejne darmowe gry. Tym razem gracze będą mogli pobrać przygodówkę z otwartym światem oraz taktyczną skradankę.

Kolejny czwartek, to kolejne darmowe gry od Epic Games Store. W zeszłym tygodniu gracze dostali dostęp do Filament, produkcji umiejscowionej na opuszczonym statku kosmicznym, gdzie wcielając się w astronautę musimy rozwiązywać skomplikowane zagadki. Drugą produkcją była strzelanka wieloosobowa Rising Storm 2: Vietnam. Wspomniane gry można odebrać jeszcze dzisiaj (10 listopada) do godziny 17. Później W ofercie pojawią się nowe darmowe gry.

Alba i Shadow Tactics za darmo w Epic Games Store

Już dzisiaj (czwartek 10. listopada) będzie można pobrać za darmo dwie nowe gry za pośrednictwem platformy Epic Games Store. Tym razem gracze dostaną możliwość zagrania w Shadow Tactics: Blades of the Shogun, czyli taktyczną skradankę z izometrycznym widokiem, osadzoną w Japonii w okresie Edo. W grze przejmiemy kontrolę nad drużyną składającą się z pięciu członków, a każdy charakteryzuje się inną osobowością i umiejętnościami. To od nas zależy, jak ich wykorzystamy.

Drugą darmową grą jest Alba - A Wildlife Adventure, czyli przygodowa gra rekreacyjna, w której będziemy zwiedzać śródziemnomorską wyspę. Podczas naszej podróży napotkamy wiele zwierząt, które będziemy mogli sfotografować i dodać do katalogu.

