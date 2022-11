Darmowe gry na Epic. Coś dla fanów strzelanek i łamigłówek

Epic Games Store ponownie rozdaje dwie darmowe gry. Tym razem do zgarnięcia są dwa tytuły, z czego jeden przeniesie nas do wojny w Wietnamie, a drugi zmusi nasze szare komórki do wysiłku.

Nie da się ukryć, że od kilku lat czwartkami w świecie gamingu rządzi Epic. Cyklicznie, co tydzień udostępniają darmowe gry. Często są to zwykłe zapychacze, lecz co jakiś czas wśród darmówek pojawiają się prawdziwe perełki. Jak będzie w tym tygodniu?

Rising Storm 2: Vietnam i Filament za darmo w Epic Games Store

Już od dzisiaj do 10 listopada można odebrać nowe darmowe gry na platformie Epic Games Store. W tym tygodniu do odebrania są dwie gry. Jedną z produkcji jest strzelanka wieloosobowa Rising Storm 2: Vietnam, w której możemy poprowadzić jedną ze stron do konfliktu USA-Wietnam do zwycięstwa. Rozgrywka charakteryzuje się minimalną niesymetrycznością ze względu na to, że twórcy wzięli pod uwagę specyfikę walki każdej armii. Dlatego też po stronie USA możemy zobaczy helikoptery bojowe. Za to Wietnamczycy mogą zastawiać pułapki. To nie jest pierwszy raz, gdy Rising Storm 2: Vietnam jest darmowe na Epic Games Store. Poprzednio odbyło się to w październiku 2020 roku.

Druga darmowa gra pomoże wysilić szare komórki graczy. mowa tu o przygodówce Filament, w której wcielamy się w astronautę, który został wysłany przez korporację na opuszczony statek kosmiczny. Głównym celem protagonisty jest dowiedzenie się, co właściwie stało się z załogą. By to uczynić będzie musiał rozwiązać szereg łamigłówek.

