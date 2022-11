Tidal wprowadza użyteczną nowość. Łatwiej będzie dzielić się muzyką

Użytkownicy serwisu muzycznego Tidal stworzyli miliony playlist, z których każda zawiera średnio ponad osiem osobistych list odtwarzania. Od rapu do mocnego rockowego brzmienia, muzyki idealnej do porannego spaceru, treningu oraz wielu innych. Dzięki profilom Tidal słuchacze mogą odkrywać nowe utwory, albumy, nowych wykonawców i być na bieżąco z innymi fanami muzyki, którzy mają podobny gust muzyczny.

Tworzenie profilu jest proste. Subskrybenci platformy Tidal mogą w dowolnym momencie wybrać i zaktualizować nazwę użytkownika wyświetlaną w aplikacji. Nazwa może zawierać emotikony. Po skonfigurowaniu użytkownicy mają możliwość upublicznienia utworzonych przez siebie playlist, aby inni słuchacze mogli je wyszukać w aplikacji Tidal. Playlisty można również udostępniać za pomocą łączy do udostępniania.

Profile TIDAL to jedna z wielu nowych funkcji, które wdrażamy w Tidal aby pomóc fanom muzyki dzielić się muzyką i umożliwić im kontakt ze sobą. Profile Tidal są osobiste, ale pozwalają fanom dzielić się swoimi odkryciami muzycznymi ze znajomymi i rodziną. Profile to pierwszy krok TIDAL w uczynieniu streamingu bardziej społecznym i wspólnotowym, co jest nieodłączną częścią doświadczania muzyki.