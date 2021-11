Tidal za darmo? Tak, ale nie w Polsce

Tidal wprowadza także w pełni darmową wersję. Niestety, nie będzie ona póki co dostępna w Polsce.

Tidal za darmo? Tak to możliwe i to w pełni legalnie. Niestety jak zwykle jest tu pewien haczyk. Nowa oferta dostępna będzie wyłącznie w USA. Odkąd Tidal przeszedł z rąk Norwegów do Amerykanów, to właśnie USA są najważniejszym rynkiem dla tej usługi. Tidal jednocześnie tak samo jak Deezer musi mierzyć się z konkurencją o wiele większych Spotify i Apple Music. Darmowa wersja Tidala bez wątpienia jest pomysłem na zainteresowanie usługą nowych użytkowników. Oczywiście taki wariant Tidala nie będzie miał tych samych bonusów co oferty Hi-Fi oraz Hi-Fi Plus.

Darmowa wersja oferuje jakość muzyki ograniczoną do 160 kbit/s. Samo strumieniowanie natomiast będzie czasami przerywane reklamami, chociaż Tidal obiecuje, że nie będzie to zbyt częste. Nie będzie też możliwości słuchania bez połączenia z Internetem. Czy usługa opuści USA i pojawi się także w Europie? Niewykluczone, zależy to jednak od jej popularności za oceanem. Tidal ostatnio przebudował nieco swój model subskrypcyjny także w Polsce. Udoskonalono także system wspierania twórców.

