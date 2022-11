GeForce NOW - aż 26 nowych gier. W tym Darktide i Evil West

NVIDIA ogłasza nadejście nowych gier, które od razu po premierze trafią do platformy GeForce NOW. Łącznie zapowiedziano 26 nowych gier w listopadzie, z czego 15 z nich dołączy od razu w dniu premiery.

NVIDIA właśnie ogłosiła pełną listę gier, które w listopadzie zasilą szeregi platformy GeForce NOW. W ciągu całego miesiąca subskrybenci będą mogli zagrać w 26 nowych gier, a 15 z nich będą to tytuły premierowe. Pojawią się również najnowsze aktualizacje do popularnych tytułów jak Genshin Impact i Apex Legends.

GeForce NOW na listopad. Aż 26 nowych gier

W listopadzie pojawi się kilka ważnych i wyczekiwanych przez graczy premier. W tym miesiącu zostanie w końcu wypuszczony Warhammer 40,000: Darktide. Światło dzienne ujrzy również Evil West, gra polskiego studia Flying Wild Hog.

Jedenaście gier z listy można strumieniować już od tego tygodnia:

Against the Storm (Epic Games oraz od 1 listopada w Steam)

Horse Tales: Emerald Valley Ranch (od 3 listopada w Steam)

Space Tail (od 3 listopada w Steam)

The Chant (od 3 listopada w Steam)

The Entropy Centre (od 3 listopada w Steam)

WRC Generations (od 3 listopada w Steam)

Filament (za darmo do 10 listopada w Epic Games)

Star Ocean: The Divine Force (Steam)

PAGUI (Steam)

Risk: Global Domination (Steam)

Total War: Three Kingdoms (Steam)

Reszta gier, które pojawią się do końca miesiąca:

The Unliving (od 7 listopada w Steam)

TERRACOTTA (od 7 listopada w Steam i Epic Games Store)

A Little to the Left (od 8 listopada w Steam)

Yum Yum Cookstar (od 11 listopada w Steam)

Nobody — The Turnaround (od 17 listopada w Steam)

Goat Simulator 3 (od 17 listopada w Epic Games Store)

Evil West (od 22 Listopada w Steam)

Colortone: Remixed (od 30 listopada w Steam)

Warhammer 40,000: Darktide (od 30 listopada w Steam)

Heads Will Roll: Downfall (Steam)

Guns Gore and Cannoli 2 (Steam)

Hidden Through TIme (Steam)

Cave Blazers (Steam)

Railgrade (Epic Games)

The Legend of Tianding (Steam)

