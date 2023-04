Crash Bandicoot powraca w nowej formie. Łatwo można dołączyć do testów

Mieliśmy już klasycznego jamraja, kierowcę rajdowego, a teraz kultowa postać dołączyć do kolejnych zawodów. W Crash Team Rumble przyjdzie nam zmierzyć się w emocjonujących starciach 4 vs 4.

Crash Bandicoot jest postacią doskonale znaną wielu graczom. Niejeden miłośnik gier wideo wychowywał się na przygodach zwariowanego jamraja. Po wielu latach gra wróciła w 2017 roku w ramach Crash Bandicoot N.Sane Trilogy. Crash powrócił w wielkim stylu i już wkrótce później powstało kilka kolejnych gier z tą postacią w roli głównej. Teraz ponownie będziemy mogli się wcielić w rudego jamraja, lecz w nieco innym wydaniu.

Crash Team Rumble. Beta testy za zakup gry w przedsprzedaży

Crash Team Rumble ukaże się oficjalnie na rynku już 20 czerwca 2023 roku. Jednak już wkrótce rozpoczną się ostatnie zamknięte testy beta, do których bardzo łatwo jest się zapisać, jednak trzeba się pośpieszyć. Wystarczy kupić grę w przedsprzedaży przed 20 kwietnia.

Crash Team Rumble Edycja Deluxe w wydaniu pudełkowym zawiera:

Grę na nośniku fizycznym

Odblokowanie wyjątkowego Karnetu Bojowego w Sezonach 1. i 2. (dostępne tylko w trakcie trwania tych sezonów)

Natychmiastowe odblokowanie 25 poziomów wyjątkowego Karnetu Bojowego w Sezonie 1. (dostępne tylko w trakcie trwania sezonu)

Cyfrowy ‘Protopakiet’, w skład którego wchodzi:

8 skórek postaci 'Bryła'

Cień 'Piksele'

Muzyka najlepszego gracza 'Spróbuj mi dorównać'

Czapka 'Bryła'

Plecak 'Bryła'

Efekt punktowania 'Bryła'

Unikalny baner

Dodatkowo, jeśli zamówisz grę w przedsprzedaży, otrzymasz:

Dostęp do zamkniętej bety Crash Team Rumble™ (w przypadku zakupu przed 20 kwietnia 2023)

Skórkę 'Retro' dla Tawny

Crash Team Rumble wyznacza serii nowy kierunek, stawiając naprzeciwko siebie kultowych bohaterów i złoczyńców, znanych z uniwersum Crash Bandicoot, w rywalizacji drużynowej 4 na 4. Gracze będą walczyć na przeróżnych mapach pełnych niebezpieczeństw, starając się zebrać wystarczająco dużo owoców wumpa, by zapewnić swojej drużynie zwycięstwo. Uczestnicy zabawy dołączą do bohaterów albo złoczyńców i wykorzystają unikatowe umiejętności wszystkich postaci do zdobycia przewagi nad przeciwnikiem. W każdym meczu liczy się praca zespołowa: gracze muszą wspólnie stawiać czoła drużynie przeciwnej, bronić banku owoców wumpa i zdobywać premie punktowe w kluczowych miejscach na mapie.

Zobacz: Nietypowe beta testy. Twórcy proszą graczy o piracenie własnej gry

Zobacz: Dodał NVIDIA DLSS 3 do Skyrim. Wyniki są rewelacyjne

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne