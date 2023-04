Dodał NVIDIA DLSS 3 do Skyrim. Wyniki są rewelacyjne

Znany modder PureDark postanowił dodać technikę NVIDIA DLSS 3 do gry The Elder Scrolls V: Skyrim. Wyniki są rewelacyjne.

Skyrim to produkcja kultowa. Częściowo ze względu na ogromną społeczność modderów. Dzięki ich pracy można z The Elder Scrolls V zrobić pod wieloma względami niemal całkowicie inną grę. Wkrótce powinniśmy otrzymać modyfikację, która wprowadzi do produkcji technikę NVIDIA DLSS 3 z Frame Generation. Wyniki są podobno rewelacyjne.

Skyrim z NVIDIA DLSS 3

Za tego typu modyfikację wziął się modder o pseudonimie PureDark. Początkowo chciał on wprowadzić DLSS 3 w grze Elder Ring, ale napotkał na pewne problemy. Dlatego postanowił najpierw spróbować tego samego w Skyrim. Gra działa na silniku Creating Engine, z którym modder jest dużo lepiej zaznajomiony. Widać to po osiąganych efektach.

Włączenie DLSS 3 z Frame Generation podobno pozwala podwoić liczbę wyświetlanych klatek na sekundę w porównaniu z DLSS 2 (chociaż nie widać tego na filmie). Co prawda dzieje się to przy ograniczonej wydajności procesora, ale o to właśnie w tym rozwiązaniu chodzi. Frame Generation niemal całkowicie pomija procesor i generowanie dodatkowych klatek zrzuca na GPU, co pozwala znacząco poprawić płynność.

Niestety, DLSS 3 w Skyrim też ma na ten moment pewne problemy, przede wszystkim z NVIDIA Reflex. PureDark podobno skontaktował się już z Zielonymi, aby uzyskać od nich pomoc. Dzięki temu jest szansa, że modyfikacja w niedalekiej przyszłości zostanie udostępniona wszystkim graczom.

Źródło zdjęć: Bethesda

Źródło tekstu: wccftech