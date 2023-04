Słaby procesor a wydajna karta graficzna - co się stanie?

Pewien gracz zdecydował się na dość niecodzienny eksperyment. Wydajną kartę graficzną GeForce RTX 4070 połączył z bardzo słabym procesorem Intel Pentium i to działa, ale pod pewnym warunkiem.

Każdy, kto ma minimalne pojęcie o składaniu komputerów, wie, że wydajność poszczególnych podzespołów musi iść ze sobą w parze. PC będzie działać tak, jak jego najsłabszy element. Dlatego mocne karty graficzne zestawiamy z mocnymi procesorami, aby nie były dla siebie nawzajem ograniczeniem.

A co się stanie, gdy stosunkowo wydajną kartę, czyli GeForce RTX 4070, połączymy ze słabym procesorem z serii Pentium? W teorii nie powinno to działać zbyt dobrze, bo procesor będzie tzw. wąskim gardłem i nie pozwoli GPU na osiągnięcie maksimum możliwości (tzw. bottleneck). Nie oznacza to, że nie da się grać.

GeForce RTX 4070 i słaby Intel Pentium

Postanowił to sprawdzić twórca z kanału RandomGaminginHD. Wykorzystał on właśnie kartę graficzną MSI GeForce RTX 4070 w cenie około 599 dolarów oraz tani procesor Intel Pentium Gold G7400, który ma zaledwie dwa rdzenie i kosztuje 89 dolarów. Wyniki nie zaskakują. Wydajność GPU była ograniczana przez procesor, co nie oznacza, że nie dało się grać.

Na pierwsze testy YouTuber wybrał Forza Horizon 5 oraz Red Dead Redemption 2 w rozdzielczości 1440p. W pierwszej grze uzyskał średnio 88 fps-ów oraz 44 fps-y 1% Low. W RDR2 wyniki to odpowiednio 64 oraz 35 fps. Całkiem nieźle. Rzecz w tym, że ta sama karta potrafi w Forza Horizon 5 wyciągnąć nawet 120 klatek na sekundę, a w RDR2 około 85 fps-ów (wiele zależy od miejsca testów). Zatem bottleneck jest wyraźnie widoczny.

Poza tym YouTuber postanowił sprawdzić, jak zestaw ze słabym procesorem poradzi sobie ze wsparciem techniki NVIDIA DLSS 3 i trybu Frame Generation. Z włączonym Ray Tracingiem w trybie Overdrive, DLSS ustawionym w trybie zbalansowanym, w rozdzielczości 1440p i z minimalnym zaludnieniem Cyberpunk 2077 działał średnio w 70 klatkach na sekundę (30 fps 1% Low). Niestety, Wiedźmin 3 nie radził sobie już tak dobrze i przy 3 fps 1% Low był praktycznie niegrywalny.

To pokazuje, że DLSS 3 z Frame Generation potrafi być pomocny w przypadku słabszych procesorów, ale nie w każdej grze. Chociaż eksperyment można uznać za ciekawy, to jednak wnioski są nadal takie same — do mocniej karty graficznej potrzebujesz równie mocnego procesora i odpowiedniej ilości szybkich pamięci RAM.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Tom's Hardware