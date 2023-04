Nietypowe beta testy. Twórcy proszą graczy o piracenie własnej gry

Studio Ironmace, twórcy gry Dark and Darker ze względu na problemy prawne i aktualne działania sądowe zostali zmuszeni do skorzystania z niecodziennej formy testowania gry.

Wiele mówi się o tym, że piractwo internetowe jest bardzo negatywnym zjawiskiem, gdyż w ten sposób pozbawia się twórców dochodu, który im się prawnie należy. Nie sposób jest się z tym kłócić, choć piractwo w niektórych przypadkach może zostać uzasadnione. Takim przykładem może być sytuacja, w której znalazło się studio Ironmace, proszące aktualnie graczy, by pobierali ich grę z Torrentów.

Dark and Darker z Torrentów. Niecodzienne beta testy

Jakiś czas temu studio Ironmace zostało oskarżone przez firmę Nexon o kradzież materiałów i naruszenie praw autorskich. Powołując się na DMCA, przedsiębiorstwo pozwało twórców Dark and Darker i aktualnie toczy się postępowanie sądowe. Doprowadziło to do tego, że obiecująca gra zniknęła z platformy Steam do czasu rozwiązania problemów prawnych.

Dziękujemy za waszą cierpliwość i przepraszamy za ciszę radiową. Niestety w obecnej sytuacji musimy zachować ostrożność. Zapewniamy, że pracujemy przez całą dobę, aby zabezpieczyć dalsze prace nad Dark and Darker. Niestety, ze względu na złożoność naszej sytuacji, zwłaszcza na liniach międzynarodowych, rozwiązanie problemu Steam zajmuje trochę czasu. Aby dotrzymać obietnicy złożonej naszym fanom, tym razem musieliśmy to rozwiązać old schoolowo.

- napisali twórcy gry Dark and Darker na Reddicie.

W związku z tym, studio Ironmace zwróciło się do graczy z dość nietypową prośbą. Na Discordzie, Twitterze i Reddicie zostały umieszczone linki do pobrania gry w formie Torrentów. W ten sposób chcą przeprowadzić niezbędne playtesty do wyłapania ewentualnych błędów technicznych. Niestety, szybko sprawą zainteresowali się administratorzy platform społecznościowych i wspomniane linki zostały już usunięte. Jednak na oficjalnym kanale na Discordzie pojawiła się nowa instrukcja, jak pobrać grę.

