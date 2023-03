Counter-Strike'a czeka ogromna rewolucja. Gracze czekali na to latami

Według znanego dziennikarza w najbliższych tygodniach ruszy beta nowej wersji Counter-Strike'a. Gra w końcu zostanie przeniesiona na nowy silnik.

Counter-Strike: Global Offensive to wciąż jedna z najpopularniejszych gier na Steamie. Głosy o jej śmierci można wyrzucić do kosza, bo w ostatnich tygodniach CS:GO zanotowało swój rekord jednocześnie grających osób. Wkrótce ta liczba może jeszcze wzrosnąć, gdy ruszy beta nowe wersji.

CS:GO na silniku Source 2

Plotki na temat przeniesienia Counter-Strike: Global Offensive na silnik Source 2 krążą od wielu lat. Co jakiś czas pojawiały się na ten temat informacje. Co chwilę słyszeliśmy, że to już za chwilę, ale nigdy nic z tego nie wyszło. Tym razem plotki wydają się pewne, jak nigdy. Przekazał je jeden z najbardziej znanych, e-sportowych dziennikarzy Richard Lewis, który ma doskonałe źródła w Valve.

Według jego informacji w najbliższych tygodniach, na przełomie marca i kwietnia, mają ruszyć beta testy nowej wersji Counter-Strike'a na silniku Source 2. Nie wiadomo, czy będzie to po prostu aktualizacja CS:GO, czy też zupełnie nowa gra. Wobec tego otwartą kwestią pozostaje przeniesienie ewentualnych skinów, które często mają przecież ogromną wartość.

Programiści Valve mieli priorytetowo traktować nową wersję Counter-Strike'a na silniku Source 2 i dlatego po macoszemu traktowali obecną (Global Offensive), powolnie naprawiając błędy, z których część do dzisiaj nie została rozwiązana. Co więcej, Counter-Strike 2, bo tak podobno ma nazywać się gra, od razu zaoferuje serwery z tickratem 128 oraz lepszy matchmaking, aby gracze nie musieli korzystać z serwisów zewnętrznych, np. FACEIT.

To niesamowite, jak wiele emocji wywołuje przeniesienie 19-letniej gry na silnik, który ma... 8 lat, więc też wcale nowy nie jest.

Źródło zdjęć: Pryimak Anastasiia / Shutterstock.com

Źródło tekstu: VGC