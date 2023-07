Polska gra rusza na podbój Chin

Cooking Simulator to pierwsza polska gra, która zadebiutuje bezpośrednio w Chinach, czyli na największym rynku gier wideo. Premiera kulinarnego symulatora na Steam China odbędzie się w przyszłym tygodniu.

To duma debiutować z autorskim projektem na największym rynku gier wideo, zwłaszcza w roli prekursora. To dla nas wielkie wyróżnienie. Chiny to rynek bardzo atrakcyjny, ale i wymagający, gdzie proces certyfikacji jest złożony. Jesteśmy podekscytowani, że już w przyszłym tygodniu nasz produkt doczeka się wielkiej premiery na Steam China i będzie miał szansę trafić do tak licznej grupy nowych odbiorców. Mamy duże oczekiwania wobec obecności gry w Państwie Środka. Znając preferencje chińskich graczy, mamy sporą nadzieję, że uda nam się zdobyć ich zainteresowanie, o czym już może świadczyć obecność gry na TOP Wishlist. Gra będzie sprzedawana w cenie 128 juanów, czyli ok 70zł, w pierwszych dniach otrzymamy widoczność oraz zaproponujemy promocje 20% dla nowych graczy. Dzięki partnerom będziemy obecni na China Joy na dwóch stoiskach razem z Silk Road oraz na oficjalnym stanowisku Steam China.

– powiedział Łukasz Dębski, prezes zarządu Big Cheese Studio

Chiny są największym rynkiem gier wideo pod względem liczby użytkowników. Obecnie aktywnych graczy jest już ponad 700 mln. Z danych rynkowych wynika, że w 2021 roku lokalny rynek gier w Państwie Środka miał 45,5 mld USD przychodów, z czego 13,7 mld USD pochodziło z gier PC. Jednocześnie szacunki wskazują, że do 2026 roku krajowe zyski chińskiego gamedevu powinny osiągnąć 55 mld USD.

Biorąc pod uwagę potencjał i ogromną skalę rynkową chińskiego gamedevu, Zarząd Big Cheese Studio uważa, że premiera Cooking Simulatora w Chinach przyczyni się to do zwiększenia społeczności gry i jej zasięgów, co w efekcie przyczyni się na wzrost przyszłych wyników spółki.

Debiut tytułu zaplanowany jest na 25 lipca 2023 roku. Jednocześnie w dniach 28-31 lipca tego roku, chińska wersja gry będzie także dostępna na Steam China i Steam Global w ramach wydarzenia China Joy. Zgodnie z warunkami współpracy, 80% przychodów generowanych ze sprzedaży tytułu trafi do Big Cheese Studio.

Cena pojedynczego egzemplarza gry została ustalona na 128 juanów, czyli około 80 zł.

Wierzymy, że tak jak i my, również chińscy gracze dostrzegą potencjał, jaki posiada „Cooking Simulator”. To bardzo dobrze przygotowana produkcja, która ma szansę zdobyć ich serca. Mam nadzieję, że w ślad za Big Cheese Studio pójdą kolejni polscy producenci, którzy dostrzegą potencjał, jaki niesie za sobą branża gier w Państwie Środka. Już wkrótce czekają nas kolejne premiery rodzimych gier w Chinach. Będą to House Flipper oraz Ultimate Fishing Simulator.

– powiedział Łukasz Robert Włodarczyk, współzałożyciel Silk Road Games

Cooking Simulator to gra, w której użytkownik wciela się w rolę szefa kuchni, mając do dyspozycji ponad 140 składników, pełny zestaw przypraw i ponad 80 przepisów. Tytuł swoją premierę na PC miał w połowie 2019 roku i szybko zyskał na popularności międzynarodowej rzeszy graczy, stając się TOP grą o gotowaniu na świecie. Produkt jest regularnie rozwijany dzięki płatnym i darmowym dodatkom oraz tzw. live ops’ om.

Jednocześnie polski evergreen na bieżąco dywersyfikuje swoją grupę odbiorców, poprzez dostosowywanie się do platform konsolowych oraz VR. Tutaj warto przypomnieć, że Cooking Simulator VR cieszy się mianem najlepszej gry VR na Steam 2021 roku. W najbliższych planach twórcy gry planują także wydanie drugiej części Cookinga. Sequel będzie zawierał kilka nowości, między innymi udoskonalone sterowanie czy tryb multiplayer. Premiera Cooking Simulatora 2 zaplanowana jest na IV kwartał 2023 roku.

Źródło zdjęć: Big Cheese Studio

Źródło tekstu: Big Cheese Studio