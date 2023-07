Sea of Thieves startuje z przygodami The Legend of Monkey Island

Ahoj piraci! Morze Złodziei powraca z kolejną aktualizacją. Tym razem wszystkie wilki morskie będą mogły przeżyć przygodę w stylu The Monkey Island.

Już dziś dostępna jest nowa aktualizacja do gry Sea of Thieves. Tym razem twórcy pirackiej piaskownicy do swojej gry dodali nowe przygody, które możemy przeżyć samodzielnie lub wraz z przyjaciółmi. Nie ma więc na co czekać, tylko podnosić kotwicę, opuścić żagle i odkryć nową historię.

Do Sea of Thieves trafiają przygody The Legend of Monkey Island

The Legend of Monkey Island to seria przygód z działu doskonale znanych graczom opowieści (Tall Tales). Pierwszy rozdział został zatytułowany „Podróż na wyspę Mêlée”. Rozgrywka została zaprojektowana w taki sposób, że z pewnością przypadnie do gustu samotnym wilkom morskim, gdyż ich akcja będzie odbywać się z daleka od Morza Złodziei, a co za tym idzie — nie spotka się tam graczy spoza załogi.

Nowa historia to oczywiście nie wszystko. Twórcy postarali się, by pirackie emporium obfitowało w mnogość przedmiotów kosmetycznych związanych tematycznie z The Legend of Monkey Island. Warto zaznaczyć, że dzisiejsza aktualizacja to jedynie przedsmak tego, co czeka nas w przyszłości. Producent chce co miesiąc dodawać nowe opowieści.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne