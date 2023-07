Epic Games Store rozdaje dwie darmówki. Jedna to hit Bethesdy

Jak co tydzień Epic Games Store rozdaje darmowe gry, którzy klienci sklepu mogą w trakcie trwającego tygodnia odebrać. Tym razem gracze będą mogli spróbować swoich sił w grze online, której wydawcą jest lubiana firma Bethesda.

Epic Games Store ogłosił kolejne tytuły, które już dzisiaj od godziny 17:00 gracze mogą bezpłatnie odebrać w aplikacji sklepu. Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu na platformie można było za darmo zgarnąć grę Train Valley 2, w której wcielaliśmy się w potentata kolejowego, a naszym celem jest dominacja na rynku przez wszystkie epoki kolejnictwa.

Murder by Numbers i The Elder Scrolls Online za darmo w Epic Games Store

Już dziś na platformie Epic Games Store można odebrać za darmo podstawową wersję The Elder Scrolls Online, czyli gry wieloosobowej z lubianego uniwersum. Podobnie jak w Skyrimie, Oblivionie, czy Morrowindzie, to do gracza należy decyzja o tym, w jaki sposób będzie grał. Można zatem stać się potężnym magiem, odważnym wojownikiem, łucznikiem z sokolim okiem lub poruszającym się w cieniu zabójcą.

Drugą darmową grą jest niezależna produkcja detektywistyczna, w której w cielamy się w Honor Mizrahi, aktorkę grającą w znanym serialu kryminalistycznym. Jednak wkrótce zostaje ona zwolniona i musi rozwikłać prawdziwą zagadkę morderstwa. Nie zostajemy z tym jednak sami, gdyż w znalezieniu prawdy pomoże nam robot SCOUT.

